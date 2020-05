Cumplir años en cuarentena llevó a ser emotivos y creativos

Desde las primeras semanas de marzo, la cuarentena obligó a cambiar ciertas conductas y costumbres, que nunca se pensó tener que dejar de lado. Las reuniones con los amigos los fines de semana, el encuentro para ir al cine, las salidas a bailar y los cumpleaños de los miembros de la familia. Las fiestas quedaron en un segundo plano y la reuniones con los seres queridos, por más pequeños que fueran, pueden ser un riesgo.

Frente a esta situación, los cumpleañeros y quienes comparten el día a día con ellos, buscaron la forma de celebrar el día que llegaron a este mundo. Después de todo no es un día más.

En el caso de los más chicos, en particular los pequeños de entre 4 y 8 años, fueron las madres y los padres, los que tuvieron que usar el ingenio y lograr que sus pequeños no extrañen el pelotero y la visita de sus amigos y primos.

Marianela Pereyra tiene un pequeño que cumplió 4 años el 10 de mayo. El pequeño Salvador es fanático del juego Plantas vs. Zombies, y su mamá se encargó de buscar quién cumpla el sueño de su hijo de tener “todo decorado” con sus personajes preferidos. “Tenemos una vecina que hace figuras en telgopor. Así que le encargamos los centros de mesa y el adorno de la torta con los personajes. Decoramos la casa con globos rojos y verdes y pusimos la mesa, para el festejo familiar”, contó Marianela que armó maicenitas, compró sandwiches de miga y papitas fritas. El domingo en la tarde noche, la casa se vistió de fiesta -solo para sus residentes- y se cantó el feliz cumple, más fuerte que ningún año.

“Salvador estuvo recontento porque terminó con los centros de mesa y el adorno de la torta como juguetes. A lo mejor en otro momento no lo hubiera dejado, pero en esta situación los papás estamos más permisivos. Era su cumple y quería que fuera feliz”, reflexionó la mamá y agregó que no podríamos hacer más nada, después compartimos las fotos del cumple con el resto de los amigos y la familia.

Pero esto no fue todo, en la mañana de su cumple, Salvador recibió de regalo el desayuno que le envió su madrina con un cadete. Era una bandeja llena de golosinas que compartió con Valentina, su hermanita mayor. “Estuvo feliz porque tenía torta y papas fritas. Ama las papas fritas”, agregó Marianela, feliz también de haber podido cumplir los sueños de su peque.

María Decavi ya festejó el cumple de dos de sus hijos y el suyo en cuarentena. El primero fue el de Camila. El 17 de marzo cumplió 8 años. Días antes, ya se había contratado un pelotero que tuvo que suspenderse, a la espera de que la medida de la cuarentena se resolviera rápido. “Hicimos una torta en casa, decoramos con globos y como no sabíamos de la existencia de plataformas como zoom, hicimos las video llamadas a los abuelos, a los tíos, y los primos. Así sumamos a todos al mismo tiempo con 4 teléfonos y le cantamos el feliz cumpleaños”, recordó María. El 12 de abril, fue turno de Rosario, que cumplió 16 y esperaba hacer una cabalgata con sus amigas. “Ya llevábamos más días de cuarentena, y sumado a que se trata de una adolescente, el panorama se complicó un poco más. Me fui a una panadería, y le compramos una torta que le guste, hicimos también las video llamadas con la familia”, contó María.