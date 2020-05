Maxi Rodríguez nunca se desvivió por River ni por Boca: "Me llena el alma Newell's"

El mediocampista Maximiliano Rodríguez señaló que, si bien todos los jugadores desean pasar por River o por Boca, él no tuvo ese anhelo y dijo que lo que le llena el alma es salir a la cancha de Newell’s, el club de sus amores, el que lo vio nacer futbolísticamente y el que le dio una vidriera para ser campeón mundial juvenil en 2001, para jugar mundiales con la Selección mayor y para realizar una impecable carrera deportiva en Europa.

“Todos en algún momento desean pasar por River o por Boca, pero no me pasó. Hubiera sido hermoso jugar en la Bombonera o en el Monumental, pero a mí lo que me llena el alma es salir a la cancha de Newell’s y por eso estoy tranquilo”, expresó el capitán e ídolo del club leproso.

El futbolista de 39 años contó que tuvo una charla con Juan Román Riquelme y Carlos Bianchi: “Con Román hablé y con Carlos Bianchi también. Riquelme me dijo: ‘Sé la respuesta, pero te tengo que llamar igual’”.

En diálogo con Fox Sports, el ex Liverpool y Atlético de Madrid se refirió a la actualidad de Newell’s: “Ojalá que pueda venir (Ignacio) Scocco. Todos queremos, pero va a ser una decisión de él. Hablo con él porque tengo una relación linda. Yo ya le dije: ‘Nacho, te necesitamos’, pero la última palabra es de él”.

“Me voy a retirar en Newell’s. Venía planificándolo para fin de año, pero hicimos una campaña buenísima y renové las ganas por esa clasificación a la Copa Sudamericana. Hasta junio (2021) voy a estar disfrutando con esta camiseta”, culminó el futbolista emblema de la lepra.

Gamboa contra Passarella

El también exjugador de Newell’s, de pasos por River y Boca y hoy entrenador del Nacional de Paraguay, Fernando Gamboa, criticó duramente a Daniel Passarella, a quien responsabilizó de su salida del millonario allá por 1994, a la vez que remarcó que el expresidente de la entidad de Núñez le hizo mucho daño al club.

“Me fui de River porque Passarella quiso que me vaya, sin ningún justificativo deportivo y por otras cosas. Digo las cosas como son, una vez me ganaron el lugar, porque jugué mal y lo reconozco. Aunque si Passarella no se hubiese comportado como se portó, yo hubiese hecho mi carrera en River, pero me fui gracias a mi amigo Passarella, que me echó a la mierda cuando antes me había obligado a cortarme el pelo”, disparó el exdefensor en diálogo con TNT, a la vez que indicó: “No soy resentido, pero Passarella le hizo daño a River antes de ser presidente”.