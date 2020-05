“Hay que enseñarles a trabajar a todos y unificar el boxeo de Salta”

La crisis institucional, los vaivenes económicos y hasta el hoy coronavirus golpearon duramente al boxeo salteño. Se perdió terreno y las divisiones de estos últimos años fueron un coctel explosivo para la principal institución salteña de la especialidad.

Pero nunca es tarde para “volver a empezar”, como diría Alejandro Lerner, y solo la capacidad y experiencia lograrán ser las herramientas fundamentales para salir del abismo. Ex presidente, juez boxístico y amante de la disciplina, Ricardo Moreno, no pudo resistir el pedido popular y decidió retomar el timón de Comisión Municipal de Box con la intención de volver a poner al boxeo salteño en la cima de donde nunca tendría que haber descendido.

En diálogo con El Tribuno, el dirigente dio precisiones de lo que se viene para el deporte pugilístico y su afán de realizar una reorganización y unión dentro de la institución.

¿A dónde apunta la reorganización de la Comisión Municipal de Box?

La Comisión Municipal de Box está nuevamente en formación y vamos a trabajar para seguir creciendo. Los proyectos son los mismos que trabajamos cuando fui presidente de la institución y que después no terminaron de ser ejecutados: crear y formar gente en todos los aspectos, desde los jueces, árbitros, fiscales y de cronometristas.

¿Por qué?

Hay que enseñarles a trabajar a todos y principalmente de unificar el boxeo de Salta porque desde que dejé la vieja Comisión de Box se formó una Federación, la Unión y la Agrupación. En cada institución hay entre tres a cinco personas que trabajan y me gustaría reagruparlas por un proyecto en común para que todos tiremos para el mismo lado.

¿Pero, cuál es la labor de la Comisión?

En realidad el trabajo de la Comisión de Box es de fiscalización. En Salta Capital es la única agrupación que está autorizada para fiscalizar las veladas boxísticas y es la encargada de poner la gente para que se realice el festival como corresponde.

¿Y por qué volviste a este “semi-infierno”?

He vuelto porque, si bien dejé la Comisión, nunca dejé el boxeo, porque siempre fui un apasionado de este deporte. De esta manera siempre que iba a alguna velada, tanto los boxeadores como los preparadores físicos o lo técnicos, me empujaban a volver a tomar las riendas de la institución con la pregunta tradicional de “cuándo vuelvo”. A raíz de eso me convocó ahora la señora intendenta, Bettina Romero y no tuve otra alternativa de aceptar este nuevo desafío que llevo en la sangre.

Hablame de la relación que tienen con la Federación Argentina de Box (FAB).

Afortunadamente con la Federación Argentina de Boxeo siempre tuvimos una excelente relación. Cuando estaba en Comisión nos pidieron que concurriéramos a los eventos que se hicieron en Tucumán, Chaco, Jujuy o Formosa, por dos buenos motivos: hicimos bien las cosas y logramos la confianza de la dirigencia nacional. Pero además porque les salía más barato.

¿Qué debe esperar el boxeo salteño?

Afortunadamente desde que me convocaron, mucha gente que trabajó conmigo me renovó el apoyo para reorganizar la Comisión Municipal de Box y ejecutar todo que se pudo hacer y no se hizo. Vamos a tratar que sea de buena manera y buena forma para el bien de la institución que es lo más importante.

Un deseo

Mi gran deseo es que los amantes de esta hermosa disciplina, a quienes les mando un fuerte abrazo, sigan entrenando desde sus casas y la pandemia del coronavirus pase rápido para que esta gran familia vuelva a encontrarse en los estadios, pero juntos, sin diferencia alguna. Para los salteños que son amantes del boxeo, es hasta inadmisible que dos grandes veladas, como la que se llevaron a cabo a comienzo de este año en el estadio Delmi y en el Complejo Nicolás Vitale, se hayan efectuado el mismo día.