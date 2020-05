Subasta récord por las Air Jordan I

Unas zapatillas que la estrella del básquetbol mundial Michael Jordan empleó durante su brillante carrera en la NBA en los Estados Unidos fueron subastadas en una cifra récord de 560.000 dólares.

El calzado ofertado corresponde al modelo “Air Jordan 1”, que tiene la particularidad de estar autografiado por el exjugador de los Chicago Bulls y fue vendido en 560.000 dólares por la casa de subastas Sotheby’s de la ciudad de Nueva York, informó la agencia italiana ANSA.

La cifra superó a los 437.500 dólares que se pagaron en julio del 2019, también por unas zapatillas de Jordan, pero que nunca utilizó y que correspondieron al modelo “Moon Shoes”.

El récord refleja el resurgimiento de la figura del escolta nacido en Nueva York desde que se empezó a transmitir el documental de 10 capítulos “The Last Dance”, que se centra en su carrera deportiva, sobre todo en el sexto y último título de la NBA, vistiendo la camiseta de los Bulls.

El calzado que se alzó con el récord, fue el primer modelo que la empresa de indumentaria deportiva estadounidense Nike creó para el ex basquetbolista de 57 años.

El coleccionista Jordan Gelles, dueño se las zapatillas, afirmó que decidió subastarlas “porque creo que es lo más precioso que podría ser puesto en el mercado, ahora que todos enloquecieron por Michael”, comentó.

En la plataforma de reventa de calzados StockX, el modelo Air Jordan 1 Chicago ahora se vende por hasta mil quinientos dólares, en comparación con novecientos que costaba en marzo.

Cabe destacar que el documental “The Last Dance” culminará hoy con sus dos últimos capítulos.