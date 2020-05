Nerón: “Todas las acusaciones en mi contra son pura falsedades”

El intendente de Santa Victoria Este Rogelio Nerón negó todas las acusaciones en su contra que parten, según dijo, de dos funcionarios wichis como él a quienes designó dentro de su gabinete y aseguró: “(Todo se debe a que) le pedí la renuncia porque había mal utilizado recursos que eran para las comunidades”. Nerón, quien acompañado de varios funcionarios se presentó en la Agencia Tartagal de El Tribuno, reconoció que en algún momento hasta pensó en renunciar a la intendencia. “Y volver a mi trabajo de chofer de ambulancia porque esta situación de ataques es muy cansadora. Pero si mis hermanos me han elegido y los criollos también, debe ser porque quieren que haya un cambio y que mejore la situación para todos ellos y por eso voy seguir”, dijo.

¿Cómo está la situación en la Municipalidad de Santa Victoria Este?

La situación es totalmente diferente de lo que se quiere hacer creer por los medios. Por eso yo siempre le pido a los periodistas que vengan al lugar; es fácil mandar un mensaje y decir acá se está robando, la Municipalidad está cerrada o cualquier cosa. Las puertas del municipio siempre están abiertas para todo el que quiera llegarse, porque es mentira que alguna vez se hayan cerrado. Yo puse a dos hermanos wichis dentro de mi gabinete como son Pedro Lozano y Marcos Lucas, porque yo creía que entre todos podíamos mejorar la situación de nuestros hermanos. Pero algo les pasó que ahora están en mi contra y todo el tiempo agitando a los hermanos.

¿Qué pasó con el fallecimiento de ese pescador?

Yo no conozco los detalles de cómo murió pero se ahogó; lo buscaron durante la tarde, la noche y al otro día la gente de la etnia toba de la comunidad La Curvita lo encontró al cuerpo. No es cierto que no había un cajón para enterrarlo. Lo que sucede es que las distancias entre Santa Victoria y las comunidades son muy largas y para peor en la Municipalidad no tenemos carpintería para hacer los ataúdes. Pero que usen a un fallecido para hacer mala política no lo voy a tolerar. Les pedí la renuncia porque soy el intendente, tengo facultades para hacerlo y ellos no se quieren ir. Pero no solo por eso del chico fallecido, sino porque cuando recibía los tickets alimentarios que nos manda la Provincia Marcos era el responsable de manejar esos recursos. Desde diciembre que están faltando las rendiciones y eso es lo que a él más le molesta. Por eso sale a denunciarme enojado, pero esos fondos tienen que aparecer.

¿Qué pasó con el pago de los sueldos al personal municipal?

La Provincia nos envía la coparticipación en dos partes, que alcanza para pagar sueldos y nada más; los intendentes anteriores vivían pidiendo anticipos pero eso tiene que cambiar porque no puedo estar solo para pagar sueldos. Quiero hacer algo para las comunidades. Yo sé que el gobernador nos va a ayudar porque él tiene esa voluntad y lo hemos hablado al tema varias veces. Los problemas son de seguridad, de salud, de alimentos y de educación en el Chaco.

¿Qué pasó con la perforación de los pozos de agua?

El agua que recibimos es la que nos da el Ejército, que con sus máquinas potabilizan en los campamentos de El Rosado y Alto La Sierra. Pero eso no alcanza a cubrir la demanda. Tinelli hizo perforar un pozo de los tres que prometió en Santa Victoria Este y están trabajando. El pozo se hizo en el predio de Aguas del Norte. Ahora instalaron la máquina perforadora en una comunidad que se llama La Golondrina y el tercero se hará en Rivadavia Banda Sur, por pedido del gobernador y del senador Lapad.

¿Y los que iba a perforar la Provincia y la Nación?

Seguimos esperando, porque se habló de 14 pozos y tengo mucha esperanza en los dos gobiernos, pero hasta que yo no los vea no puedo decir nada.

Leavy dijo que les enviaron ATN por $12 millones. ¿Recibieron esos recursos?

Sí, los recibimos porque la Nación mandó a la Provincia y la Provincia a nosotros. Sabemos que este año vamos a tener grandes problemas de sequía porque no llovió mucho y las cañadas están sin agua; tenemos que llevarle agua tanto a las comunidades originarias como a los criollos. Con esos 12 millones queremos comprar un camión y un tanque porque la sequía va a ser un tema muy serio este año. Muchos me dicen usá esa plata pero no lo voy a hacer porque, conocedor del Chaco como soy, sé que en dos meses más vamos a empezar con problemas de agua. La ministra Figueroa ya está en conocimiento; le di la idea que compremos tinacos, agregar red de agua a los pozos que tenemos. La ministra, sea sábado o domingo, siempre nos atiende cuando le pedimos algo.

¿Cómo está la seguridad en la zona del Chaco salteño?

Es preocupante porque muchos hermanos tienen que estar ellos mismos, cuidando que no ingrese nadie, pero ellos se ponen solo sobre la ruta 54. A nosotros nos sigue dando mucho miedo el ingreso de bolivianos porque siguen llegando con contrabando. No es culpa de la Policía ni de la Gendarmería, porque el tema es que son muchísimos kilómetros que hay que custodiar y no es que tengan que cruzar el río, porque hay partes donde ni siquiera está el Pilcomayo. Por eso hemos venido a hablar con la gente de la Gendarmería para decirles, para explicarles, como conocedores que somos de la zona, dónde tendrían que reforzar la custodia, como en La Puntana. Esa persona que murió en Bolivia hace algunas semanas, según nos dijo el alcalde de Yacuiba, era comerciante, andaba por toda la zona de frontera y a veces venía por Hito 1. El contrabando de coca es un lindo negocio para algunos y se sigue haciendo por el Chaco.

Entonces, usted desmiente que haya irregularidades, persecución a otros dirigentes...

Por supuesto; yo llegué a la Municipalidad prácticamente sin saber nada como seguro le sucede a muchos intendentes. El primer día nos pusimos a trabajar en las defensas del río que desbordaba. Tuvimos que meternos en cuentas para comprar gasoil pero el gobernador nos dio todo su apoyo. Ahora queremos mejorar los caminos vecinales a La Sierra, La Puntana, Misión La Paz o Vertiente. Yo quería llegar a la intendencia para trabajar desde adentro en bien de las comunidades, pero también de los criollos y de a poco lo vamos haciendo. Por ejemplo, estos días estamos abocados a solucionar el problema de muchos beneficiarios que tenían que cobrar el IFE les salió en otros lugares y hasta en otras provincias.

Todos los días aparecen temas nuevos y tenemos que darle solución a todos. Para eso me eligieron como intendente.