Mató a su madre y se fue a trabajar al campo

Una mujer de 69 años fue asesinada a golpes en su casa de la ciudad santafesina de San Justo y por el crimen detuvieron a uno de sus hijos, quien convivía con ella, por lo que ya suman al menos 72 los femicidios cometidos en todo el país en lo que va del año y 38 desde que comenzó el aislamiento obligatorio por coronavirus.

La última víctima, identificada por la Policía como Dominga Rosa Romero de Sandoval (69), fue hallada muerta ayer alrededor de las 11.15, en su vivienda situada en Cortada 57 al 1900, en el barrio Reyes a unos 100 kilómetros al norte de la capital de Santa Fe.

Según explicó en declaraciones radiales el comisario Eduardo Arias que se trasladó hasta esa casa tras recibir un alerta al 911 que indicó que allí había una persona muerta.

De acuerdo al jefe policial, una hija de la mujer que vive en una casa lindante fue quien descubrió el cadáver de su madre en su habitación.

Al arribar al lugar, el médico legista examinó el cuerpo y constató que presentaba un golpe en la frente y una herida en uno de los costados de la cabeza, y que tenía la mandíbula fracturada.

Las fuentes policiales señalaron que los efectivos se entrevistaron con la denunciante que les sindicó que su madre vivía allí junto a su esposo, quien se encuentra internado por un problema de salud en la ciudad de Santa Fe, y su hijo de 32 años, a quien señaló como posible autor del crimen.

En ese sentido, el comisario Arias explicó que a la joven le llamó la atención la actitud del sospechoso por la mañana.

En la misma línea, otro hijo de la mujer contó también a radio Aire de Santa Fe que el ahora aprehendido pasó por su casa y le "avisó que se iba".

En base a estos datos, el personal de la Unidad Regional XVI estableció luego que el sospechoso se encontraba en la casa de unos familiares en la zona rural de San Bernardo.

"Esta persona se fue de la ciudad trasladado por otro familiar que no tenía conocimiento de lo sucedido, le dijo que tenía que hacer un trabajo al campo", añadió el comisario.

Durante el operativo realizado en el lugar, donde lo aprehendieron, Arias detalló que "no se halló ropa ensangrentada" y que el hombre "no opuso resistencia" y les explicó que "había ido a trabajar al campo", pero que "no emitió palabra" sobre el hecho de sangre.