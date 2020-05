Reclama por su honor y su dinero

Edith Carrasco, una comerciante, aseguró que el 24 de abril pasado sus derechos y el de sus cuatro hijos fueron vulnerados por orden de la Justicia de Salta sin tener ninguna prueba ni evidencia alguna. Y que por reclamar por el dinero que le secuestraron y nunca le devolvieron tuvo que pasar seis días en la Alcaidía, en condiciones infrahumanas. "Ahí se llega a la infamia de tener que prestarse un barbijo entre detenidos para ser examinados por un médico", denunció. Luego dijo: "No me importan las consecuencias, yo no soy narcotraficante, nunca lo fui, ni gané un solo peso con esa actividad. Soy madre de cuatro hijos, de 22, 24, 27 y 29 años, los que esa tarde fueron reducidos a golpes, amenazados con armas en la cabeza, incluso mi hija que sufre de epilepsia, depresión, ataque de pánico y ansiedad y vive medicada. Ese día entraron, destrozaron todo, no exhibieron orden alguna, y qué hallaron: fardos de gaseosas, bebidas, algunas mercaderías que vendo en mi quiosco y mi dinero, o sea el de nuestra familia: 76.900 pesos".

"Todo se llevaron por orden fiscal. Pero eso es poco. Los policías abrieron hasta los monederos y secuestraron todo hasta obtener el botín que buscaban y que fue publicado por todos los medios como la foto de un gran procedimiento. Era nuestro ahorro, la plata del quiosco, de las billeteras vaciadas, de los medicamentos de mi hija epiléptica, de mi marido que estaba construyendo cabañas en Coronel Moldes ese día", continuó, y agregó: "Me engañaron todavía hablándome al oído y decirme: "Cuando vaya a la comisaría haga su descargo y la plata se le devuelve de inmediato y se vuelven a la casa'. No pasó eso. Me llevaron a la Alcaidía, seis días en las peores condiciones que pueda soportar una mujer, sin explicaciones, sin pruebas que yo, Edith del Milagro Carrasco, sea narcotraficante".

"Hasta el día de hoy espero que me muestren las pruebas, las filmaciones, los testigos que me señalen en el barrio como una mujer que vive de las drogas. Como eso no pasó. Solo quiero que me devuelvan mi dinero, ya que mi honor no puede ser restituido. Alguien cometió un error y eso que publicitaron es totalmente falso", dijo, por último, la mujer.