VIDEO La huida desesperada de un nadador paralímpico: lo seguían dos tiburones

El nadador paralímpico español Ariel Schrenck vivió una situación extrema durante un entrenamiento en la playa de Sant Pol, Girona, luego de ser sorprendido por dos tiburones.

Su madre, que seguía la práctica desde la orilla del mar, fue la que advirtió la situación. “Son tiburones!”, le gritó y le pidió que intentara salir del agua lo más rápido posible.

La situación no fue nada sencilla ya que Ariel se encontraba a 100 metros de la costa. “Había parado a recuperar aire y vi que mi madre me empezó a gritar como una loca”, contó el nadador durante una entrevista con Antena 3 Deportes y admitió: “En ese momento me entró un pánico terrible en el cuerpo”.

Ariel debió nadar a toda velocidad durante aproximadamente un minuto. “No estoy en plena forma ni mucho menos. Casi me muero en esa escapada hacia la orilla”, señaló. Este joven forma parte de B-Swim, una iniciativa social sin fines de lucro que utiliza el deporte, especialmente la natación, para transformar la vida de personas con discapacidades.