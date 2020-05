Colegios privados: en Salta piden que los chicos puedan volver a clases una vez a la semana y según el DNI

Desde el COPRODEC destacaron la importancia de que el gobierno trabaje en alternativas para regresar a clases.

“El gobierno tiene que trabajar en alternativas para el retorno, por ejemplo, los chicos podrían concurrir una vez a la semana, según la terminación del DNI, procurando ir en un vehículo particular, con la asistencia de no más de 15 alumnos por aula y para consulta”, manifestó Roberto Suaina, presidente del COPRODEC.

Además hicieron hincapié en la contención de los alumnos. “Es fundamental la idea de contención, de acercar el alumno a la escuela porque no es que no regresarán más. Si regresarán. Nosotros hablamos de educación y su importancia y los expertos en salud hablan de salud”, finalizó.

El Tribuno publicó hoy una nota que tuvo amplia repercusión sobre cómo se volvería a clases en nuestra provincia y cómo sucedió esto en otros países del mundo por ejemplo en Dinamarca, la interrupción de clases duró un mes. Entre las medidas de higiene que se tomaron figura la prohibición de ingreso de los padres a las escuelas. Cada alumno tiene su propio escritorio alejado a 1,8 metros uno del otro. En los recreos solo se puede jugar entre grupos pequeños de estudiantes. Durante las 6 horas de colegio es obligatorio lavarse las manos cada 1 hora y cada profesor es responsable de llevar a sus alumnos de manera ordenada.

En Francia la actividad escolar se retomó la semana pasada con clases divididas y entradas escalonadas. Se estableció un máximo de 15 alumnos por aula y ayer se tuvieron que cerrar 70 escuelas por la aparición de casos de COVID-19.

En Israel no se le permite a ningún estudiante tener contacto físico con un compañero ni docente; los pupitres deben ser individuales y encontrarse alejados a 1,8 metros. Los padres deben llenar un formulario de salud constatando que su hijo no tiene coronavirus, si alguno de los miembros de su familia tiene o tuvo recientemente la enfermedad no se le permite al estudiante el regreso.