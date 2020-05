El Sporting Club ya abrió, Jockey y Gimnasia y Tiro esperan

El regreso del tenis en Salta se dio de manera dispar, luego de los anuncios del jueves pasado por parte del gobernador Gustavo Saez.

El Sporting Club dio el puntapié inicial desde el lunes, cuando abrió sus puertas para sus socios y alumnos de la disciplina, mientras que otros clubes como Gimnasia y Tiro y Jockey Club lo harán en las próximas horas.

“Estamos felices de volver, siempre pensamos que este deporte podía volver rápido porque es individual y se practica al aire libre”, le dijo Federico Caprotta a El Tribuno mientras supervisaba un entrenamiento en el Sporting.

“Todos los profes trabajan con los protocolos que armó la Asociación Argentina de Tenis”, aclaró el profe, y tal como lo había dicho el gobernador cuando anunció el regreso del tenis. Las clases en el club de barrio Tres Cerritos se dan por una hora de duración y solo los que entrenan para competencias pueden hacerlo hasta tres horas, según explicó Caprotta.



El regreso de la actividad en el Sporting Club fue inmediato aunque los tenistas y aprendices solo pueden concurrir al club de acuerdo a la finalización del DNI, como sucede en la mayoría de las actividades habilitadas.

En cambio, en Gimnasia y Tiro esperaban por ayer la resolución ministerial para recién habilitar las instalaciones y canchas del club. Carlos Mardones, director de la escuela de tenis del albo, manifestó que desde hace dos meses están sin trabajar y que crece la ansiedad de los chicos por volver a jugar. “Teníamos todo listo, ya habíamos definido muchas cuestiones desde el sábado, pero seguimos esperando la resolución”, contó Mardones.

Por su parte, el presidente Marcelo Mentesana expresó: “Esperamos que nos llegue la resolución lo antes posible, y será cuando las autoridades lo crean conveniente”.



Gimnasia tiene una planta de 200 personas que practican tenis, entre todas las categorías.

La suerte del Jockey Club es la misma. Alberto Villalba, presidente de la Comisión de Tenis, coincidió con sus pares del albo. “Nosotros tenemos nuestras canchas listas, hay impaciencia de los socios porque ven que en otros lugares la actividad de tenis ya se lleva a cabo, pero nosotros solo estamos cumpliendo con lo que estipula la Secretaría de Deportes. Sabemos que las clases no podrán ser grupales”, dijo. Unos 80 adultos y 70 niños y jóvenes le dan vida al tenis en este club.

Por su parte, el club Sirio Libanesa optó por decisión propia no habilitar la disciplina hasta el 1° de junio. “Como este año se cumplen los 100 años del club, aprovechamos este parate para poder invertir en otros aspectos y esperar hasta tanto que se flexibilice más la cuarentena. Es una decisión propia de no arrancar todavía”, expresó Ariel Refinges. En la Sirio más de 50 personas practican tenis.

El Tribuno pudo averiguar que la demora para algunos clubes residió en las correcciones del protocolo que el COE (Comité Operativo de Emergencia) le solicitó a la Asociación Salteña de Tenis. Las mismas se realizaron rápidamente y fueron devueltas al COE, por lo que la resolución ministerial saldrá en las próximas horas.

La diferencia estuvo en la formalidad por la que optó cada club para iniciar la disciplina. Algunos esperan la resolución, para reforzar cuestiones de seguridad, y otros clubes prefirieron abrir con los mismos cuidados pero teniendo en cuenta que ya era de público conocimiento que el tenis estaba autorizado desde que lo anunció el gobernador Gustavo Sáenz.