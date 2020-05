Alcohol en gel, barbijos y DNI para entrar al club y entrenar

Federico Caprotta detalló como es el protocolo que el Sporting utiliza desde que abrió sus puertas para la práctica del tenis. “Primero, y antes que nada, se ingresa al club de acuerdo al N° del DNI. Desde que entramos al club debemos utilizar el barbijo, siempre con distancia, y todos debemos tener alcohol en gel, cada uno, es personal. Cuando comenzamos a entrenar nos sacamos el barbijo para poder respirar mejor; cuando nos retiramos del club, otra vez con el barbijo y no se utilizan los vestuarios”, contó.

“El profesor es el que tiene que juntar las pelotas y solo se puede practicar singles, uno contra uno. Y si los chicos usan sobregrips (tira protectora del mango de la raqueta), tienen que desecharlo ni bien finaliza la práctica y luego limpiar la raqueta. Para eso cada uno tiene que tener un bolsito con los elementos necesarios”, agregó.



Por su parte, Milagro Guerrera, una de las jóvenes que forma parte del ranking provincial y sueña con ser profesional, expresó: “Prefiero venir con barbijo y jugar, que no jugar. Pero la llevo bastante bien, tengo muy en cuenta las medidas de seguridad, me pongo alcohol en todo momento y uno se acostumbra rápido”.

Milagro había proyectado jugar giras internacionales este año. “Por esto del coronavirus no se pudo, pero apenas habiliten voy a tratar de seguir el circuito salteño, el nacional y ver cómo me va. Tengo la ventaja de que en otras ciudades todavía no habilitaron el tenis”, comentó.