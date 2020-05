El golf retoma actividad en cuatro países

Austria, Portugal, Irlanda y Estados Unidos autorizaron el regreso de las competencias de golf bajo estrictas medidas sanitarias, y en el país centroeuropeo con la obligatoriedad de utilizar el barbijo, como condiciones para mitigar los posibles efectos en los jugadores de la pandemia de COVID-19.

“La prioridad es mantener la seguridad y evitar el contacto físico”, manifestó el vicecanciller y ministro de Deportes austríaco, Werner Kogler.

Pero para el retorno del golf no sólo cuenta la utilización de tapabocas, sino que también incluye el empleo de desinfectantes, respetar el protocolo de la distancia social y, además, los vestuarios y el Club House deberán permanecer cerrados para evitar aglomeraciones.

También en Portugal el deporte retornará este lunes y su regreso contemplará estricta medidas de seguridad sanitarias, como la prohibición de que se encuentren más de dos personas en los greens. En Irlanda el reinicio está previsto para el lunes 18 de mayo, con limitaciones.

En Estados Unidos ayer empezó en Nueva Jersey, mientras que el próximo martes se jugará en Washington y está contemplado el reinicio el viernes 8 en los estados de Nevada, Illinois, Pensilvania, Nuevo México y Maine.

De esta manera, quedarán cuatro estados de la Unión donde el deporte no podrá practicarse aún, Maryland, Massachusetts, New Hampshire y Vermont.