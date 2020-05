Aseguran que el foco de la vigilancia está puesto en el regreso de salteños

Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica manifestaron que los esfuerzos en este momento están concentrados en el regreso de los salteños, sobre todo de los que vienen desde provincias con alta transmisión comunitaria del nuevo coronavirus.

Desde el jueves de la semana pasada los que llegan son alojados en hoteles de la capital para que estén aisladas durante 14 días.

Al llegar el duodécimo día de la cuarentena se les hace un hisopado nasofaríngeo para descartar que tengan la COVID-19 y permitirles salir dos días después. Se considera que ese es el período máximo de incubación de la enfermedad.

Si por algún motivo no se les toma la muestra al llegar el día 12 deben reclamar a la Central Operativa de Control y Seguimiento (COCS), para que desde allí se hagan las derivaciones que corresponden. Se puede avisar por teléfono directo, al 4366213; por celular al 3875461414, o por correo electrónico a cocscovid19@gmail .com.

"Son cientos de personas que llegan y todas están registradas. Hay mucho que atender", manifestó el jefe del Programa Vigilancia Epidemiológica, Francisco García Campos. "Hace cerca de 70 días estamos con la COVID-19 y todavía no tuvimos casos autóctonos", expresó.

El funcionario destacó que la situación en Salta es bastante tranquila "por suerte y por el momento", aunque aclaró que esto puede cambiar, ya que la definición de los escenarios epidemiológicos es dinámica.

Aseguró que las medidas que se están implementando dan buenos resultados y que hay que sostenerlas e intensificarlas.

Cómo son los estudios

Cuando se detecta un caso sospechoso de COVID-19 se hace un hisopado o aspirado nasofaríngeo. La diferencia entre ambas prácticas es la forma en que se realiza. El segundo método se usa sobre todo para niños o en quienes tienen respirador.

Estas muestras van al laboratorio provincial de referencia de virus respiratorios, influenza y COVID-19 del hospital Señor del Milagro o a alguno de los tres laboratorios particulares habilitados hace unas semanas para hacer los mismos estudios.

García Campos aseguró que todos los casos sospechosos de los laboratorios públicos y privados se notifican al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud.

El funcionario reveló que el 80 por ciento de los casos que se estudian de salteños con sospecha de coronavirus fueron notificados por la Provincia de Salta, mientras el 20 por ciento de ellos fueron informados por otras jurisdicciones.

Más de una muestra

Cuando las personas que ingresan a la provincia lo hacen en un transporte en el que se detecta un caso positivo de COVID-19 a todos los que viajaron allí se les hace un hisopado al quinto o sexto día y otro antes de salir de la cuarentena.

García Campos explicó que las formas de trabajar se modifican en la medida en que cambian las definiciones y los escenarios epidemiológicos: "Si sucede algo en el transcurso de la semana, quizás el viernes ya tenga otro tipo de información".

Hay reactivos suficientes



García Campos aseguró que en Salta hay insumos suficientes para hacer los estudios: “Tenemos una buena disponibilidad de reactivos que mandó Nación y todo lo que se necesita para trabajar con eso lo compra la Provincia”.

Mencionó que días atrás llegó un aparato nuevo que mandó Nación para realizar los estudios de COVID-19. Otro similar que compró la Provincia todavía no arribó.

El termociclador nuevo desembarcó en el laboratorio del Hospital del Milagro y permitirá duplicar el número de determinaciones diarias que se hacen en este lugar.

El funcionario comentó que en Salta no se hacen los testeos rápidos que se utilizan en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Explicó que uno de ellos se utiliza para estudios epidemiológicos: “Es útil solo en poblaciones donde ya circuló el virus, porque no es una técnica de diagnóstico de COVID-19”.

El otro test rápido es el que desarrollaron científicos argentinos y que la semana pasada obtuvo el visto bueno de la ANMAT.

Este sirve como prueba diagnóstica porque analiza de manera rápida la muestra del hisopado nasofaríngeo.

García Campos explicó que esta prueba se hará en lugares definidos de la Argentina donde ya circula el virus: “No tiene sentido hacerlo masivamente en lugares donde todavía no ha circulado, como en nuestro medio”.



.