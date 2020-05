Salteño, anclado en su pago, presenta su trabajo discográfico por internet

“Para el viento y seca el mar. Nada vuelve a su lugar. Calma, todo cambia. La inocencia, la ilusión, traer vida a una canción. Canta, todo cambia”.

En plena pandemia, como una misiva entregada por un emisario que ha partido sin que pudiéramos verle el rostro suena “Cambia”, el corte principal del primer trabajo discográfico de Ambrío. Formado en Barcelona (España) por el salteño Mauro Fernández, en voz y guitarra, y el italiano Amur Cambellotti, bajo y segunda voz, el vocablo ambrío que denomina al dueto provine de la fusión de las palabras catalanas “amb” y “brío”, en castellano “con brío”. Un espíritu que los llenó de resolución para presentar su álbum el 5 de junio en el espacio virtual, aunque ellos se encuentren en dos continentes diferentes.

El cierre de fronteras para evitar la propagación del coronavirus ha dejado a algunos anclados en sus pagos. Tal es el caso del músico Mauro Emiliano Fernández (34), quien desde que tiene 18 años vive en Barcelona y que vino a Salta en enero para pasar unas vacaciones familiares.

“‘Cambia’ es la canción que elegimos para realizar nuestro primer videoclip. En aquel momento nunca hubiéramos imaginado que la pandemia se iba acercando. Como su nombre lo indica, habla de los cambios en todos los aspectos y de que los seres humanos estamos en constante adaptación. Sin buscarlo, cobró mucho sentido que ese fuera el tema elegido para rodar”, comentó Mauro. Él se sorprende de que “Cambia” suene como si lo hubiera traído consigo un mensajero del futuro al que enviaron a indagar lo que se deseaba saber en este tiempo.

“Hay canciones que nacen de experiencias. Algunas son un cuento con música y otras expresan nuestra visión de lo que nos rodea e influye en nosotros”, ahondó el salteño acerca del contenido, diez canciones, de su CD.

Él se fue a los 18 años a “probar suerte” a España, cuando “la Argentina aún estaba muy golpeada (por la crisis de 2001, que supuso el colapso del aparato productivo, bancario y de las finanzas públicas y, por ende, el derrumbe económico de toda la sociedad) y vivir de la música era imposible”.

“Yo tenía la esperanza de que Europa me ofreciese otras oportunidades. Llegué con dos bolsos, uno repleto de CD en sus cajas, y el otro con ropa, y obviamente mi guitarra”, recordó Mauro.

Aquí dejaba a Oxes, una banda de la que formaba parte desde que era un quinceañero y cuyo recuerdo más memorable lo lleva al Twin Music Fest, realizado en el microestadio Delmi, donde compartieron escenario con Intoxicados, Kapanga, Los Tipitos, Bull Dog, Karma Sudaca, Karamelo Santo y Perro Ciego.

Venido de una familia de músicos, el primer maestro de Mauro fue su padre, Esteban Fernández. “Desde que nací había en casa guitarras desparramadas. Mi papá me enseñó a tocar los primeros acordes a los nueve años y de allí hacia adelante fui absorbiendo todo lo que pude de gente que sabía más que yo y que encontraba en mi camino. He tenido cientos de mentores, pero sobre todo lo han sido mis discos. Ponía play y stop a cada rato y sacaba mis canciones favoritas de oído”, relató.

Una vez en España tomó clases de estilos diversos como el flamenco. Mauro definió que la selección que compone este CD es una fusión entre rock, pop, funk y blues, aunque no se privaron de hacer participar a un bombo legüero.

“El de Ambrío es un proyecto más acústico de lo que estamos acostumbrados a tocar, con un estilo más eléctrico, con un pie más dentro del rock. En este disco intentamos que la guitarra acústica tuviese más protagonismo. Ha sido un desafío porque siempre tenés que tenerlo mucho más claro y prolijo. Para eso la guitarra eléctrica es una gran aliada, en cambio la acústica es como un espejo: siempre te muestra todos tus alcances como músico”, detalló Mauro.

En este material había trabajado un equipo conformado por personas oriundas de varios países. Pero la irrupción del Covid-19 dejó sin efecto la celebración de estos virtuosos encuentros y la difusión del flamante producto.

“Nos frustró esta etapa que habíamos iniciado con muchísima dedicación, tratando de cuidar todos los aspectos que conlleva la presentación de un nuevo proyecto. La ilusión era poder estar junto con la gente que nos ayudó en el rodaje del videoclip y tocar las canciones para el público en vivo. Esto nos ha quitado la pandemia: la cercanía y el contacto entre nosotros. Es lo que más me frustra a mí: perdernos el brindis y el ver juntos el producto que hicimos. Nos tocó estar cada uno desde su casa poniendo lo mejor de sí durante el estreno”, describió Mauro.

Él llegó a Buenos Aires, donde vive su madre, Ana María Fornasari, la primera semana de enero, cuando se iniciaba el brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan (China). “Fui viendo la evolución de la pandemia acá. Tenía que volver a España en marzo, pero decidí esperar acá a ver en qué termina esta historia. Sentía que se venía una ola encima y que no era el momento de hacer grandes movimientos. Al ser ciudadano español podía volver cuando quisiera, pero para la fecha que tenía pasaje habían cerrado los espacios aéreos. No me vi peleando con una aerolínea. No sé cuándo volveré, en qué condiciones ni qué me espera allá”, manifestó Mauro.

Agregó que “el verano es la época en la cual más se toca y se disfruta, cuando más ofertas laborales hay en España. El hecho de haber perdido esta temporada, que es casi seguro que se va a perder porque cualquier turista que logre ir a España va a tener que hacer quince días de cuarentena antes de salir a hacer vida social. La temporada quedará en stand by hasta el año que viene. Nadie tiene la respuesta sobre cuándo volverá o si volverá lo que conocemos como normalidad”.

“El tiempo solo dirá si servirá de algo. Lo nuevo contigo irá adonde van tus pasos”. De nuevo “Cambia” le dice -y nos dice- que este tiempo es como una canalización que sirve para evacuar aguas residuales.

Ambrío está presente en varias redes sociales. En Instagram como ambrio_musica, en Facebook como Ambrio. El disco “Ambrío” se puede escuchar en Spotify, Apple Music, Deezer y YouTube.

El videoclip de “Cambia” se presentará el 5 de junio y habrá una transmisión para que el público entre en contacto con el dueto.