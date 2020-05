Crespo y su anhelo de ser el sucesor de Gallardo

Hernán Crespo, actual entrenador de Defensa y Justicia, aseguró que desea algún día dirigir a River, pero aclaró que desea que Marcelo Gallardo permanezca en el club “por muchos años más” antes de tener su chance.

“Ante el juego de las eventualidades, espero que Marcelo siga muchísimos años más. Yo agarraría hasta después de Gallardo, Ramón Díaz y Ángel Labruna juntos”, expresó Crespo en declaraciones a TyC Sports.

En ese sentido, el exjugador de la entidad de Núñez resaltó el trabajo realizado por Gallardo en los casi seis años que lleva en el club, pero también reconoció que desea llegar a ocupar ese cargo.

“Si me dan la posibilidad, me encantaría por lo que viví ahí. Pero también quiere decir que les gustó lo que vengo haciendo e hice méritos para tener semejante oportunidad”, declaró Crespo.

Desde que comenzó su carrera como entrenador en las divisiones inferiores del Parma de Italia, Crespo llegó al fútbol argentino y luego de su paso por Banfield llegó a Defensa y Justicia, para reemplazar a Mariano Soso.

Al ser consultado sobre cómo piensa que lo recibirían los hinchas millonarios, Crespo pidió que no se lo juzgue “por un partido, sino por un recorrido” y por lo que hacen sus equipos.

“A mí me gustaría que mis jugadores tengan la posibilidad de ir a un equipo grande. Lo mío será una consecuencia”, comentó Crespo.

El exatacante de la Lazio, Parma y Milan, entre otros equipos italianos, comandó a Defensa y Justicia en el empate frente a River en pleno Monumental, dos fechas antes de la finalización de la Superliga, que finalmente quedó en poder de Boca.

“Yo trato de identificarme por mi propuesta de juego y respeto que tengo por la pelota y la profesión. Si estas características hacen que tenga una oportunidad para dirigir a River, seria espectacular”, sentenció.