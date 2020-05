Berrettini: “Avisé que no daré dinero para los tenistas”

El italiano Matteo Berrettini, número 8 del ranking mundial de la ATP, aseguró que no está de acuerdo con la propuesta del Consejo de Jugadores de donar plata para los tenistas de menores recursos y que le avisó al serbio Novak Djokovic que no colaboraría con ellos.

“Hablé con él (por Novak Djokovic) y me respondió que no me preocupara, que si prefería ayudar con la compra de mascarillas para hospitales o ayudar a familias necesitadas, lo respetaba”, comentó Berretini.

“Yo respeto a todos los jugadores, pero mi opinión es que ningún tenista tiene que estar obligado a ayudar económicamente a otro”, manifestó el italiano desde Florida, Estados Unidos, donde se encuentra de cuarentena.

Berretini y el austríaco Dominic Thiem (número 3 del mundo) fueron de los primeros tenistas en alejarse de la propuesta del Consejo de Jugadores sobre un fondo de ayuda para los jugadores de menor ranking, más perjudicados por la suspensión de la actividad en el tenis a causa de la pandemia por el coronavirus.

Como top ten, Berrettini debía aportar 25.000 dólares al fondo de ayuda. Sin embargo, el italiano no quiso colaborar y se lo hizo saber a Djokovic, el número uno del ranking y uno de los impulsores de la causa.

El italiano, cuyas ganancias en 2020 han sido de US$87.974, mientras que en toda su carrera facturó US$4.418.836, a sus 24 años de edad sigue alimentando la polémica entre los jugadores del circuito que van a donar dinero y los que no lo harán.