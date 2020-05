Exigirán que Cornejo devuelva $84 millones que faltan en Quijano

La investigación en curso sobre las irregularidades detectadas en los manejos administrativos del exintendente Manuel Cornejo podría desempolvar sorprendentes datos si la auditoría interna de la actual gestión municipal avanza sobre el resto de los años que duró el mandato del ahora acusado ex jefe comunal.

Por ahora son 84 millones de pesos faltantes, maquinarias sin saber su paradero y bienes adquiridos con fondos del estado municipal. El avance del proceso judicial intenta develar responsabilidades en solo tres años de gestión de Cornejo. El abogado de la comuna de Campo Quijano, Rodrigo Palazzo, en diálogo con El Tribuno, admitió la posibilidad de nuevas presentaciones una vez develada esta instancia judicial, la solicitud de un proceso civil para la devolución a la Municipalidad de Campo Quijano de los dineros faltantes y los bienes contraídos con dinero de la administración municipal.

"Se fijó audiencia de imputación a la que se abstuvo de declarar Cornejo (Manuel), y se comprometió de presentar un escrito con su descargo sobre los hechos que se le atribuyen como irregulares. Vamos a esperar esta respuesta, caso contrario y cumplidos los plazos presentaremos todos los argumentos necesarios para que se eleve a juicio este proceso, por los hechos que hemos puesto a consideración".

También habló sobre estos tres años investigados y la puerta que se abre para otro proceso judicial. "A medida que vamos investigando surgen irregularidades. Estamos elaborando esa prueba documental y evaluando una ampliación de denuncia. Estamos esperando esta primera instancia judicial, una vez que se termine su análisis, y si existe o no un reproche penal por parte de la Justicia, vamos a aportar nuevos elementos".

Sobre la devolución del dinero y los bienes faltantes, Palazzo aseguró: "Primero se debe lograr este reproche penal por la conducta atribuida; la reparación civil, o sea la recuperación de fondos, será una cuestión de tramitar con una acción civil; seguramente la vamos a presentar una vez que se compruebe la responsabilidad de los acusados".

Por otros ejemplos en la provincia en donde estaban procesados intendentes, tales los resonados casos de Sergio Ramos y Rubén Corimayo, y que nunca se llegó a una resolución judicial, el asesor legal opinó: "Es verdad que los antecedentes demuestran lo contrario. Sin embargo en este proceso tenemos la convicción de que esto llegue a un final productivo para la comunidad de Campo Quijano; creemos en la Justicia para saber la verdad, y una vez comprobado vamos a buscar los medios para recuperar esos fondos".

Pero también es cierto que se escuchan algunos rumores puertas afuera de la Justicia sobre "influencias" que podrían poner obstáculos sobre este proceso judicial.

En este sentido Palazzo sentenció: "Soy hombre de derecho y creo en la Justicia. Si se rumorea puertas afuera de algún tipo de influencia, yo no la he escuchado. Debo decir que este proceso judicial se está llevando adelante de forma seria y prudente. No veo influencias de apellido ni de otro tipo".

La comuna mediante escritos presentados ante la Justicia pidió el embargo de 7 departamentos pertenecientes al exintendente. Esta medida aun no tuvo respuesta. Aunque el rápido avance de las investigaciones se estima que estas medidas judiciales podrían tener repercusiones en los próximos días.

El actual intendente, Carlos Folloni, mencionó en medios locales que buscan ante la Justicia que este pedido de embargo sea la resultante de un posible remate para compensar el faltante de 84 millones y medio de pesos en los últimos tres años de gestión de Manuel Cornejo.