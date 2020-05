Jugador de Brasil, destrozado tras la muerte de su abuelo, le contestó a Bolsonaro: "No es una gripecita"

Everton, jugador de Gremio y del seleccionado de Brasil, escribió hoy que el coronavirus "no es una gripecita" en alusión a la calificación del presidente de ese país, Jair Bolsonaro, tras la muerte de su abuelo en la zona metropolitana de Fortaleza, capital del Estado de Ceará.

"No es una simple gripecita y está más cerca de lo que pensamos", expresó Everton en una de las dos historias que subió a su perfil de Instagram.

"Su partida me quebró el corazón, nunca he sentido algo así antes, parece que el mundo se me derrumbó. No tengo palabras para describir el hombre que fue mi abuelo, siempre estuvo presente en mi vida", escribió el futbolista.