Chilavert: “Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial”

El exarquero José Luis Chilavert afirmó hoy que el argentino Lionel Messi ‘es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial‘, mientras que expresó su preocupación por “la gente que explota comercialmente y no protege” a Diego Armando Maradona.

“Lionel Messi es el mejor de la historia del fútbol mundial. Hay que valorarlo, porque cuando se retire va a ser muy triste”, señaló Chilavert en declaraciones radiales.

En cuanto a Maradona, entrenador de Gimnasia de La Plata, dijo: “Me encanta que Diego siga ligado al fútbol, mi preocupación pasa por la gente que lo rodea. Quiero que se divierta y lo pase bien, pero sé que hay gente que lo explota comercialmente y no lo protege”.

Además, el histórico exarquero de Vélez elogió al director técnico de River, Marcelo Gallardo.

“Gallardo demostró su categoría con todos los éxitos que tuvo. Tiene mucha capacidad y grandes virtudes, no es fácil dirigir en River. Hoy en día es el mejor, sin lugar a dudas”, consideró.

Por último, Chilavert habló de Lionel Scaloni, quien dirige a la Selección argentina: “Maneja muy bien a la Selección. Cuenta con el apoyo de los jugadores más experimentados y si bien es joven, está haciendo un buen trabajo”.