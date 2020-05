Carrizo, polémico: “El descenso de River era necesario”

El arquero santafesino Juan Pablo Carrizo, ex-River y quien actualmente se encuentra en México, recordó que si bien el mejor momento de su carrera fue en el club millonario, aseguró que haber “tocado fondo” con el descenso de 2011 fue “necesario”.

“En ese momento yo sentía que el club necesitaba de los jugadores que surgieron del club. Y asumís ciertos riesgos del juego. Nadie deseó ese final. Pero viendo hoy la realidad, era necesaria. Porque tenés que tocar fondo, no hay otra”, expresó Carrizo en una entrevista con TNT Sports.

Para el arquero de 36 años, en el descenso de River “no hubo un solo culpable. Ni un jugador ni la dirigencia. Es todo un organismo que funcionaba mal hace tiempo. En lo deportivo ese año se llegó al límite”.

“Yo en 2011 me equivoco en dos partidos. ¿Vos te pensás que yo hubiese querido equivocarme en el año más difícil para River? No existe en ninguna cabeza. Yo hubiese querido ser un superhéroe, salvar al club y quedar en la historia de otro modo, pero cada uno te pone en el lugar que quiere. Yo sé en el lugar que estoy, sé que tipo de jugador soy y cuál fue mi entrega en ese momento”, agregó Carrizo.

El futbolista, que no definió su futuro luego de quedar libre en diciembre de Cerro Porteño de Paraguay, aseguró que en River vivió lo mejor de su carrera. “Fue un sueño cumplido consagrarme con River. Me daban mucha importancia, River me dio la chance de llegar a la Selección argentina”, declaró Carrizo, quien estuvo en el club de Núñez en dos períodos (desde que debutó con 18 años hasta 2008, y entre 2010 y 2011).

“El hincha de River siempre tuvo mucha gratitud. Nunca recibí palabras desagradables o pasé momentos feos. Me siento muy afortunado por el cariño que me brindan. Algo tuve que haber hecho para que la gente me reconozca. La gente no reconoce tan fácil y yo me quedo con eso”, concluyó el arquero.

Quieren a Montiel en Italia

El marcador lateral de River Gonzalo Montiel, que ya había recibido sondeos del West Ham y del Valencia de España, despertó el interés del Torino de Italia, que está en busca de un futbolista en ese puesto para la reanudación del Calcio.

El sitio Tuttosport asegura: “Montiel, de River Plate, club de histórica relación de amistad con el Torino, es uno de los elegidos como posible refuerzo por la salida, entre otros, del argentino Cristian Ansaldi cuando se reabra el mercado de pases del verano europeo”.

Por su parte, el representante del lateral, Marcelo Carracedo, informó que a pesar de la crisis generada por el coronavirus y el parate del fútbol hubo varios llamados para conocer las condiciones económicas de uno de los jugadores de River con más presencias en los últimos años.

Montiel, a quien se le vence el contrato en junio del 2021, tiene una cláusula de salida de 20 millones de dólares y es titular indiscutido de River hace tres temporadas, cuando estuvo a punto de irse a préstamo a Huracán.

Desde entonces, y tras una lesión del paraguayo Jorge Moreira, Cachete Montiel se afianzó de lateral derecho, jugó un centenar de partidos e incluso llegó a la Selección argentina, con la que disputó cuatro partidos oficiales.