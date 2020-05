Las camisetas con las firmas del Diez, en manos de Juventud

Tres camisetas de la Selección argentina autografiadas por Diego Armando Maradona ya están en posesión del Centro Juventud Antoniana. La gestión del exjugador y ahora entrenador de las divisiones inferiores del club santo, Ricardo “Ricki” Gómez, se cumplió con un propósito, a través del jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Maximiliano Caire (excompañero de Ricki Gómez en su paso por Colón de Santa Fe). Las prendas con la firma del Diez -dos van a una subasta, mientras que la restante será rifada- servirán para recaudar fondos.

La propuesta de Gómez despertó mucha expectativa entre quienes quieren tener una camiseta de la Selección nacional y más aún cuando Diego Maradona aceptó firmarlas, a modo de colaboración con la entidad salteña, al tomar conocimiento de la difícil situación que atraviesa el club ante la suspensión del fútbol por la pandemia y sin ningún ingreso para cubrir los compromisos económicos con el plantel, que estuvo participando en el torneo Regional Federal Amateur.

En tanto, otra parte de la recaudado será para afrontar los gastos con los profesores de las inferiores y la compra de elementos de trabajo.

Ricki Gómez en una comunicación con El Tribuno se sintió reconfortado al recibir en sus manos las camisetas autografiadas por Maradona.

“Es algo muy importante y más que nada que Diego haya tenido la predisposición. Un gesto tan grande que no me sorprende. Es una persona que suele hacer estas cosas y que lo haya realizado para nuestro club, para Juventud, nos dio la posibilidad de tener hoy en día algo tan significado, que creo que es haber conseguido un logro muy lindo. Es una inmensa alegría para mí en lo personal y más si uno tiene la posibilidad de hacerlo. Una gestión que la hice con mi amigo Maximiliano Caire, a quien le voy a agradecer de por vida. Entonces, todo esto va a servir por tanta falta que le hace al club”, declaró Ricki Gómez.

Consciente de que lo primordial es una ayuda económica, Ricki Gómez expresó: “Hay que tratar de colaborar con la primera. Después pagar los sueldos a los profes de las inferiores, y colaborar con materiales también sería algo lindo ya que es una necesidad que, hoy en día, y no sucede solamente en el club, sino que en otros lados pasa lo mismo. Y con esto creo que va a ser una gran colaboración”.

Por su parte, el presidente de Juventud, Gustavo Klix, reconoció: “La verdad que uno está más tranquilo porque las camisetas ya están acá. Y los pasos a seguir serán que esta semana me junto con el presidente del Colegio de Martilleros para que, de alguna manera, nos siga asesorando. No hay nada confirmado. Quiero tener todo bien clarito, pero calculo que puede ser una subasta pública, presencial y que ya están habilitadas, otra por plataforma y otra por rifa... calculo algo así. Ya vamos a ver bien las fechas”.

Es un trabajo en conjunto entre el presidente Klix y Ricki Gómez.

“Ya estuvimos junto con Ricki esta mañana (por ayer), él fue quien retiró las camisetas. Hicimos las fotos en el club. La idea es dos subastarlas, una mediante plataforma digital que llega a todo el mundo y la otra presencial y la tercera, en una rifa abierta para le gente de Salta, del interior, de Jujuy, de Tucumán. Ahora, cuando ya tengamos más certezas de la fecha y el modo, vamos a estar informando”, señaló Klix.