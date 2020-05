Profesores de Educación Física piden flexibilización

El Colegio de Profesionales de Educación Física de Salta presentó un protocolo ante el COE pero no fue autorizado. Hace dos meses que no pueden trabajar.

Desde el Colegio de Profesionales de Educación Física de Salta enviaron el protocolo a Secretaría de Deportes y al COE (Comité Operativo de Emergencia) para la apertura de gimnasios y el ejercicio de la profesión en actividad física, pero lamentablemente para estos profesionales la respuesta fue negativa y deberán seguir esperando para volver a sus funciones.

Silvia Pérez, presidenta del Colegio de Profesiones de Educación Física, dialogó con El Tribuno y comentó cuáles fueron los pasos que realizaron para pedir la vuelta a las actividades.

“Hicimos una nota para COE y al secretario de Deportes, Marcelo Córdova, solicitando la reapertura de las actividades de los profesionales de educación física, ya sea al aire libre o en los gimnasios. Para poder puedan trabajar, el no estar trabajando hace casi tres meses, primero que puedan trabajar y segundo ayudar a la gente que está saliendo a caminar sola, no tienen el cuidado realmente”, sostuvo Pérez, quien además agregó: “En una plaza los chicos juegan en una hamaca y nadie desinfecta eso. Si nosotros trabajamos con un profesional que está capacitado para educar y trabajar la parte sanitaria es importantísimo que se puedan abrir los gimnasios. Hay actividades que tienen desplazamientos como zumba, que tengan cierta distancia”.

Por su parte, el profesor Federico Parada, secretario de la institución y exjugador de Salta Basket, expresó: “Ya tenemos todo el protocolo, con terminación de DNI, con actividades de una duración de 45 minutos, con quince a treinta minutos de desinfección. En caso de gimnasios, distancias entre máquinas para trabajar, que cada persona lleve su tapaboca, su alcohol en gel. Hay una serie de protocolos e incluso nosotros podemos capacitar a las personas en caso que se presente un caso de coronavirus”.

El protocolo presentado por el organismo cuenta con doce páginas con detalles de todos los pasos a realizar con respecto a la higiene y la seguridad.

“Nuestro protocolo está más completo que cualquiera, estuvimos analizando otros, es más sabemos como actuar en el momento de encontrar a una persona con fiebre o con síntomas. Somos profesionales, estamos matriculados, por lo tanto entramos dentro de los profesionales liberados, no sé porqué no nos autorizan volver a trabajar. Vamos a presentar nuevamente el protocolo en provincia”, remarcó la titular Silvia Pérez.

“Somos 2.980 profesionales matriculados en toda la Provincia de los cuales 1.200 trabajan en el ámbito Educativo. Necesitamos que abran los gimnasios para que los profesores tengan ingresos. Hace más de dos meses que estamos sin trabajar. Le pido al señor gobernador y a las autoridades que revean la situación para que los profes vuelvan a trabajar. Sería importante que den el mínimo de gente pero que empiecen a moverse”, reclamó Pérez.

Por su parte, Federico Parada compartió: “Tienen que rever la situación de los profes que trabajan en los gimnasio o al aire libre. Pedimos que flexibilicen la actividad física que es importante para la salud de las personas. Solo queremos que autoricen a los profesores para tener ingresos ya que muchos viven de esto”.

Por último, la presidenta de la institución aclaró: “La OMS (Organización Mundial de la Salud), aclaró que el sedentarismo amenaza la salud de la cuarta parte de población y la gente necesita actividad física. Es importante que sepan que somos educadores”.