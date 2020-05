“Si no entendemos lo que pasa, la industria del fútbol muere”

Contundente. El reelecto presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, hizo un llamado ayer a los futbolistas, respecto del nuevo escenario de contrataciones tras la pandemia del coronavirus, y pidió que todos los actores entiendan la situación, sino la industria del fútbol morirá.

“Hay necesidades económicas y hay compromisos. Sabemos que hay contratos en dólares y la economía, después de esto, cambiará en todo el mundo. Si todos los actores no entendemos lo que pasa, la industria del fútbol se muere”, aseguró.

En declaraciones radiales, Chiqui Tapia, que esta semana extendió su mandato hasta 2025 al frente de la AFA, insistió que el retorno de la competencia oficial lo dará el Gobierno nacional, porque su entidad “no maneja los tiempos”.

“Nosotros no manejamos los tiempos del regreso. Todo el conjunto de AFA pensamos lo mismo. Dependemos de los que nos diga el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias”, sostuvo.

“Sería un irresponsable y un aventurero si arriesgo una fecha en la que volverá el fútbol. Ni siquiera hay claro un protocolo para entrenar o competir. Hasta que no haya una vacuna, esa situación parece imposible”, agregó.

Además, Tapia aseguró que el “daño económico que está haciendo el coronavirus es muy grande”, por lo que se necesitan, como la de eliminar descensos para evitar grandes gastos de dinero para evitarlo.

“Es una decisión que hoy no tiene marcha atrás. ¿Quién puede asegurar cómo estaremos cuando se arranque la nueva temporada? Veo que los clubes sufrirán mucho por esta pandemia y el descenso económico puede llegar a ser peor que el deportivo”, remarcó.