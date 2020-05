Recolectan ecoladrillos para construir salas infantiles

El proceso del ecoladrillo comienza al separar, lavar y guardar los plásticos en botellas de PET, gracias a este proceso se pueden hacer ladrillos reutilizables. Este tipo de ladrillo consiste en una botella de plástico empacada a una densidad específica con elementos plásticos usados, limpios y secos.

Se pueden utilizar para la construcción de obras que se levantan con productos tradicionales, pero buscando ser lo menos agresivos con el medio ambiente.

En diálogo con El Tribuno, Virginia Montero de Salta Consciente adelantó que lo que se busca es juntar ladrillos para la construcción de inmuebles, para quienes lo necesiten.

Esta campaña de recolección de ecoladrillos es un proyecto que se lleva adelante desde el Centro Cultural América, que será el punto de recepción de las donaciones.

Cuentan con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Educación de la Provincia y la Cámara Junior Internacional.

La botella que se usa para construir debe ser de plástico, estar limpia y se recomienda el uso de las de 1,5 litro.

“Debe estar seca para no generar hongos y se la puede llenar con todos los residuos plásticos del consumo. Por ejemplo un sachet de mayonesa. Se debe lavar, secarse y recién colocar en el envase. Si es muy grande, lo recomendado es que se corte en trozos más pequeños. En mi caso, usé un palo de plumero para acomodar los restos en la botella y que no quede aire”, contó Virginia Montero.



Con 30 años, es parte activa del cuidado del medio ambiente desde hace varios años.

En forma personal realiza este proceso de reciclado en su casa desde hace varios años y le toma rellenar una botella de litro y medio, un mes.

“Pero en caso de una familia tipo, donde además la selección de los productos que se consumen no estén tan relacionados con el cuidado del planeta, en dos semana puede estar lista”, analizó Virginia de Salta Consciente.

Desde el Centro Cultural América, Verónica Teruel, destacó que este proyecto forma parte de un lineamiento de trabajo que se lleva adelante desde la gestión de Cultura.

“La idea original era trabajar solo con las escuelas primarias, para que los chicos -tanto en casa como en su grado- realicen este proceso de reciclado y se sumen”, destacó la directora del CCA.

Pero ante la situación de cuarentena, el proyecto se modificó y se amplió también para las escuelas secundarias y la población en general que quieran dejar su donación.

“A través de los museos vamos a estar en las páginas web y de Educar Salta, para que la gente conozca de que se trata y se sumen”, contó Teruel que además recordó que con la formación de un ecoladrillo se reducen los desechos.



Para que sirven

Los ecoladrillos sirven para levantar construcciones tradicionales, y el proyecto de colecta del Centro Cultural América espera poder colaborar con comedores, salas maternales y escuelas que requieran levantar paredes para sus chicos.

Desde Salta Consciencia ya se está trabajando en la producción de juegos para salitas y comedores infantiles, por lo que ya se cuenta con un relevamiento de los espacios que requieren de este aporte.

Sin embargo, son muchos los lugares que necesitan de estas obras, así que los que se quieran anotar para ser parte de los beneficios de esta colecta, pueden acercarse al CCA , o envía un mail con los datos necesarios para que se comuniquen con ellos. Verónica Teruel recordó que si bien se cuenta con algunos permisos para poder acercarse a Mitre 23 para dejar las donaciones, lo recomendado es esperar que se concrete el fin de la cuarentena para dejar los ecoladrillos. “Mientras se los va construyendo en las casas”, agregó. Desde el CCA también se apoyará este proyecto con formaciones para aquellos que quieran conocer cómo se pueden realizar construcciones tradicionales con ecoladrillos. En una primera etapa se están ofreciendo videos de construcción de ecoladrillos y también de obras.

Una vez que se logre salir de la cuarentena, se ofrecerán charlas y talleres con el apoyo de las arquitectas de Patrimonio. También se cuenta con al apoyo del escultor Rolando Quispe, que está llevando adelante la construcción de receptáculo que se colocará en el ingreso al Centro Cultural América, donde se podrá colocar las donaciones. “La idea es que esto quede y que se mantenga en el tiempo, que no sea solo una campaña temporal sino que se tome como una práctica se sume a las tareas diarias”, agregó Teruel.

La primer ambientalista

Los primeros ecoladrillos de esta colecta llegaron desde Tartagal. La constructora es una pequeña de 11 años, que con gran entusiamo envió sus video y fotos enseñando a sus amigos cómo se lleva adelante la elaboración de los ecoladrillos que espera en unas semanas más hacer llegar al Centro Cultural América. Morela Zenobio ya dio el primer paso, para ser una custodia del medio ambiente.

Carlos Kaplan: "Salta tiene varios modelos de bioconstrucción, como el adobe"

Decorador y bioconstructor

Buscando reducir la producción de desechos contaminantes y tratando, cada vez más, que las construcciones se unan con el paisaje, los bioconstructores llevan adelante este proyecto desde hace varios años en Salta. Uno de esos ejemplos es Carlos, que junto a un grupo de amigos y vecinos, generan viviendas amigables al medio.

¿Qué es ser un bioconstructor?

Me dedico a la construcción, dentro de lo posible con materiales naturales. En mi caso soy diseñador y me dedico a la ecología y al medio ambiente. Y como la construcción es en general muy contaminante, encaré por este lado mi aporte al cuidado del planeta. Soy de Buenos Aires, pero hace 7 años que vivo en Salta. En este tiempo me puse en contacto con un grupo de bioconstructores de acá, que es una tarea que se viene desarrollando desde hace varios años. De hecho acá se cuenta con varios ejemplos de este estilo de construcción, como es el uso del adobe.

¿Qué elementos se usan para este tipo de construcciones?

Uno de los materiales que dejamos descartados es el barro cocido, que son los ladrillos. Evitamos estos productos porque consumen mucha energía para su producción, se producen con la tala de árboles y generan efecto invernadero. Se utilizan todos los materiales que se pueden reciclar. En este sentido, algunos bioconstructores cuentan materiales naturales y otros incorporan estos materiales y los reciclados. Hoy se cuenta con muchos residuos que se pueden reutilizar. Uno de estos grandes desechos son las botellas de plásticos y todos los plásticos en general. Con los ecoladrillos, los bioconstructores se dieron cuenta de que las botellas plásticas no eran muy duraderas pero si servían como receptáculos de grandes cantidades de otros plásticos.

¿Cómo surge el proyecto de la colecta?

Luego de una experiencia que se concretó en la Usina Cultural a través de una charla sobre bioconstrucción, se conectaron desde el Centro Cultural América con la gente de Salta Consciente, y organizar una campaña de producción de ecoladrillos en las escuelas y luego utilizarlos en la construcción como merenderos u otros espacios sociales.

¿Qué materiales se utilizan para levantar las obras con ecoladrillos?

El ecoladrillo no se compara con un ladrillo común. Un ladrillo común, dependiendo de la obra, se aglutina con cemento u otro pegamento similar al cemento. En el caso del ecoladrillo, hay algunos que se producen con las botellas de PET picadas y cemento. Son livianos, tienen muy buena resistencia, y se pegan con cemento. En el caso de las botellas se deben llenar con paciencia, porque deben quedar bien compactas, para poder utilizarlas en construcciones. Pero en general se pueden pegar con barro, con cemento, se utilizan de distintas maneras. Si vas a levantar una construcción elevada, como una casa, lo más probable es que utilicen cemento; pero si es más chico se puede utilizar barro. También son muy buenos aislantes. En el caso de las casas de madera, las botellas rellenas pueden colocarse para evitar el paso del frío. También se la puede utilizar en la construcción de techos e incluso de pisos.