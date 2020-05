Los pilotos de F-1 exigen garantías para competir

Los conductores de los monoplazas aclararon que no irán a países que tengan un alto índice de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Los pilotos de la Fórmula 1 aseguraron que no accederán a visitar países que carezcan de un sistema médico con garantías suficientes para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Así lo afirmó el austríaco Alex Wurz, presidente de la Asociación de Pilotos de la máxima categoría del automovilismo mundial, en una conferencia de prensa virtual.

Wurz le dio esta declaración a los jefes de la Fórmula 1, Chase Carey, y de la FIA, Jean Todt, quienes trabajan para tratar de lograr un calendario para esta temporada y minimizar el impacto de la crisis derivada de la pandemia.

“No iremos a países donde la crisis sanitaria sea tan grave que no haya suficiente capacidad en su sistema médico”, subrayó Wurz.

“No hubo negociación, solo debate para aportar ideas a fin de asegurarnos de poder regresar lo antes posible y, sobre todo, de la manera más segura. Jean Todt y Chase Carey lo han dejado muy claro”, declaró el expiloto.

La caravana de la Fórmula 1 quedará aislada de la población del país que albergue las carreras y se pondrá especial cuidado en evitar contagios entre los propios trabajadores de la máxima categoría del automovilismo mundial.

“Tenemos que asegurarnos de no transmitir el coronavirus entre la industria y el país anfitrión, y en el circuito tenemos que asegurarnos de guardar la distancia entre nosotros para minimizar el riesgo de transmisión”, sostuvo Wurz.

Confianza para Silverstone

El director del circuito inglés de Silverstone Stuart Pringle tiene “confianza” en la celebración de dos grandes premios de la Fórmula 1, a pesar de la cuarentena impuesta a las personas que lleguen al Reino Unido a partir del 8 de junio.

“Puedo informar que la importancia de esta disciplina es comprendida por el gobierno. Sigo siendo optimista sobre el hecho de que encontremos una solución”, declaró Pringle.

El gobierno británico anunció que todo viajero que llegue al Reino Unido a partir del 8 de junio tendrá que someterse a una cuarentena de 14 días para limitar la propagación del nuevo coronavirus.

Hay excepciones previstas para los transportistas y el personal médico, así como para los irlandeses, pero no para la Fórmula 1, por el momento.

La F1 espera lanzar su temporada el 5 de julio con un gran premio en Austria a puerta cerrada y un segundo el domingo siguiente en el mismo circuito de Spielberg, también a puerta cerrada y con un número limitado de personas en el paddock.

Dos pruebas estaban después planeadas en el circuito de Silverstone, en julio, y el director del mismo, Stuart Pringle, había indicado el 15 de mayo que podría albergarlas, a puerta cerrada, a condición de obtener luz verde por parte del gobierno británic