Scottie Pippen afirma que Kobe Bryant fue mejor que Jordan

El ex alero Scottie Pippen, seis veces campeón de la NBA, aseguró que el recientemente fallecido astro Kobe Bryant, quien brilló en Los Angeles Lakers, fue superior a Michael Jordan, su compañero en Chicago Bulls.

Pippen, de 54 años y compañero de Jordan en los Bulls que ganaron seis anillos en la década de 1990, sorprendió al expresar, en declaraciones tomadas en Sports Center de ESPN, que Bryant, cinco veces campeón de NBA y bicampeón olímpico, superó a grandes de todos los tiempos incluido Jordan.

"Kobe se esforzó por ser como Michael Jordan. Y hoy, volviendo atrás en el tiempo y viendo sus vídeos, me digo a mí mismo: "¡Era mejor que Michael! Trabajó muy duro para llegar a ese nivel", expresó Pippen.

Pippen, de 2,03 metros y bicampeón olímpico, agregó que Bryant era un chico que "salió directamente de la escuela secundaria y nunca tuvo la oportunidad de ser entrenado por Dean Smith en Carolina del Norte", en una comparación con los inicios de Jordan.

La gran pregunta es hasta qué punto esta opinión ha sido influenciada por el estado actual de sus relaciones con Jordan, ya que Pippen está muy molesto por la forma en que se lo mostró en el "The Last Dance" (El último baile), el documental que cuenta la vida de Jordan y fue furor durante todo mayo.

Bryant, su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas fallecieron en el acto en el accidente de helicóptero que sufrieron el 26 de enero pasado, en California.