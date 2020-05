Furor por el tráiler de la tercera temporada de Dark, que ya tiene fecha de estreno

“El ciclo final empieza. El ciclo final termina”, anuncia el tráiler de la tercera temporada de Dark que Netflix dio a conocer en las últimas horas, junto con la fecha de estreno. De inmediato, el título de la ficción se convirtió en uno de los temas del día en las redes sociales y los fanáticos celebraron la noticia.

La última parte, que le dará un cierre definitivo a la historia, se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 27 de junio. El thriller alemán creado por Baran bo Odar y Jantje Friese se estrenó en el 2017 y cosechó miles de fanáticos en el mundo.

Cuenta la historia de cuatro familias de un pequeño pueblo de Alemania, en el que entre otros incidentes, desaparecen dos niños. Situaciones muy parecidas a las ocurridas hace aproximadamente tres décadas en el mismo lugar, lo que significa un constante viaje en el tiempo dentro de la historia. LE PUEDE INTERESAR La empanada salteña es la mejor del país Cruce entre Ángel De Brito y la China Suárez: "Nena bajate del Pony"

La central nuclear de Winden sigue siendo el foco de los fenómenos paranormales que suceden en la historia y que al fin, según prometen los avances, tendrán su fin en esta última temporada.

El día elegido

Que desde la plataforma hayan elegido el 27 de junio como el día para estrenar la última parte de la historia no es casual ya que en una de las escenas de las entregas posteriores, los protagonistas hacen referencia al “apocalipsis del 27 de junio del 2020”.

“Amigos aquí les resumo mi reacción al ver el nuevo trailer de Dark”, escribió una usuaria en Twitter mostrando su brazo con piel de gallina, mientras alguien más agregó: “¿Todos vamos a tener que volver a ver las dos temporadas de Dark para poder entender bien la temporada final?”.

“Dark es la mejor serie que hizo Netflix, no entiendo cómo hay gente que dice que Elite o La Casa de Papel son mejores”, “Miré el tráiler con la esperanza de tener respuestas pero ahora tengo más dudas que antes”, “Sé que no voy a entender nada de Dark hasta que no acabe la tercera temporada y capaz ni me van a quedar claras las cosas”, “El 27 de junio se estrena la tercera temporada de Dark, el día del apocalipsis, estoy totalmente listo para explotarme la cabeza de nuevo” y “Amanecimos con fecha de estreno de Dark, estupendo día”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

La plataforma además estrenará en junio la cuarta temporada de 13 reasons why, la segunda entrega de The Politician. Además de varios títulos de películas como Mujer Maravilla, Tren a mi destino, Siente el ritmo y Adú, entre otras. Los nostálgicos tendrán su lugar y podrán ver la primera y la tercera parte del clásico Volver al futuro.

Fuente: Infobae