Gabi Fernández será el sucesor del Mono Burgos en el Colchonero

A la espera del regreso del fútbol en España, que ya se confirmó que será después del próximo 8 de junio, los planteles continúan en la puesta a punto para volver a la competencia. Son 11 las fechas que restan para concluir la temporada 2019-2020 y hay dos equipos que se presentan como los grandes candidatos a luchar por un nuevo título de liga.

Con el Barcelona en la cima y el Real Madrid a dos puntos, hay un viejo protagonista que esta vez no será parte de la definición del campeonato. El Atlético Madrid del Cholo Simeone padeció con una temporada irregular: con 45 puntos, a 23 del primer lugar que ocupa el conjunto blaugrana, y hoy fuera de los lugares de clasificación a la Champions League del próximo año, el equipo madridista perdería a uno de los hombres fuertes del entrenador.

Según indicó el diario Marca, de España, Simeone tendría nuevo ayudante de campo después de la finalización de la temporada. Gabi Fernández, ex capitán del Atlético, sería el apuntado para ocupar el lugar que dejará el Mono Burgos como mano derecha del DT argentino. Ya desde principios del 2020 se menciona que el ex arquero de River dejará su rol como mano derecha del Cholo con el objetivo de iniciar su carrera como entrenador en jefe.

Con contrato vigente hasta el 30 de junio del 2020, pero que seguramente se extenderá hasta el cierre de la competencia que se retraso por el avance del coronavirus en Europa, Burgos fue el único integrante del cuerpo técnico de Simeone que en febrero del año pasado no rubricó la ampliación de su contrato por los próximos dos años. A los 50 años, el Mono tendría la intención de comenzar su carrera como director técnico y eso le habría pedido a la agencia española de representación de jugadores llamada Bahía Internacional, que comience en la búsqueda de un equipo para poner en marcha su nueva experiencia.