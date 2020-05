Asentamientos: "Donde están no hay forma de que se hagan loteos"

El secretario de Tierras y Bienes del Estado, Esteban Carral Cook, confirmó que no existen por ahora terrenos para desarrollar loteos fiscales, que podría ser un principio de solución para las demandas habitacionales de las cientos de familias que ocuparon ilegalmente tierras públicas y privadas en el sudeste de la ciudad. La noticia para los asentados es que no hay novedades.

"Nosotros asumimos hace seis meses y hace cuatro años que se rompió la cadena de construcción de loteos sociales. Durante todo el gobierno de Macri en la Nación se desentendió ese tema, pero tengo órdenes del gobernador de empezar a planificar conjuntamente con muchas áreas dentro del Gobierno futuros loteos", dijo a El Tribuno el funcionario provincial.

Carral Cook fue el encargado dentro del Gobierno de realizar las denuncias penales por las dos grandes usurpaciones de tierras fiscales en la capital salteña que se produjeron hace una semana y que el gobernador Gustavo Sáenz adjudicó a grupos y punteros políticos, sin más especificaciones.

El asentamiento del extremo norte de Parque La Vega está sobre un espacio verde categorizado como de "uso institucional", donde está planificada la construcción un centro de Salud, según detalló el secretario.

La otra ocupación se produjo en un espacio colindante a la ruta provincial 21 (camino a San Agustín) en tierras privadas y en un espacio de uso institucional correspondiente al barrio San Calixto. Entre los dos asentamiento hay unas 400 familias instaladas con carpas y construcciones precarias de palos y plásticos.

"Donde están no hay forma de que se hagan loteos ni que se cuente con la posibilidad de construir porque son terrenos inundables y la otra es que son un beneficio para toda la comunidad de alrededor", afirmó Carral Cook. Aclaró que no existe diálogo entre su dependencia y los referentes de los asentados.

"El Estado no tiene intermediarios entre quienes necesitan un terreno, por lo tanto toda esta gente que está haciendo listado adentro no corresponde, quiero invitarlos a que se retiren de los terrenos que están usurpando porque no me parece el método correcto. No es la ley de la selva en la cual el más fuerte se lleva el terreno y el resto se queda mirando. Acá hay que institucionalizar a los que tienen necesidad de terrenos y esa institucionalización viene de la mano en el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda)", remarcó el funcionario.

A fines de 2017, se desarmó lo que era la subsecretaría de Tierra y Hábitat de la Provincia y las funciones de ese organismo pasaron al IPV. Desde ese momento se abrió un nuevo padrón de familias que necesitan un lote fiscal para vivir en el que hasta ahora se anotaron 4.000 aspirantes. "Hay muchos que tienen una vieja inscripción y no la renovaron en el IPV después de que Tierra y Hábitat desapareció", dijo Carral Cook.

Tierra y Bienes se encarga de la administración de los terrenos fiscales e institucionales y la regularización nominial de aquellos propietarios que se encuentran en terrenos desde hace más de diez años y no tienen las escrituras.

Diez años de sanción

Existe una normativa heredada de la ex Tierra y Hábitat con la cual se sanciona a las personas que formen parte de una toma ilegal de tierras. Según ese reglamento, que sigue vigente de acuerdo a lo que dijo el titular de Tierras y Bienes, los usurpadores quedarían excluidos durante 10 años de la posibilidad de participar de algún sorteo de lotes estatales.

“Aquella persona que está usurpando un terreno y es identificado se le va sacar la ficha por 10 años en el beneficio de poder acceder un terreno”, dijo el funcionario.

“Nosotros estamos trabajando desde el mismo día que asumimos en la gestión, para tratar de buscar terrenos de urbanización”, dijo.