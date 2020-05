La pandemia provocada por el COVID-19 cambió en dos meses el estilo de vida en todo el mundo. Hoy, la expresión casi de moda es “nueva normalidad”, y esa nueva normalidad implica adaptarse a otra manera de hacer las cosas.

La tecnología juega un rol fundamental en esta nueva normalidad a tal punto que, incluso para honrar la gesta del máximo héroe del norte argentino, Martín Miguel de Güemes, los gauchos salteños se ajustarán a los nuevos tiempos y celebrarán los tradicionales homenajes con mínima participación presencial y transmisiones a través de medios de comunicación, internet y redes sociales.

Francisco Aráoz, presidente de la Asociación Tradicionalista Gauchos de Güemes, explicó que por protocolo de COVID-19 están suspendidas las actividades y que lo que se hace en cada homenaje patrio es montar una guardia mínima en el monumento que corresponda, previa autorización del Gobierno de la Provincia y los municipios cuando es necesario.

“Hasta ahora lo hemos hecho de esa manera, con una guardia mínima, que son grupos reducidos de gauchos, que pueden ser dos o tres, de acuerdo al espacio y la necesidad de respetar el distanciamiento”, manifestó Aráoz en diálogo con El Tribuno.

Que Salta no registre circulación comunitaria del virus permite realizar algunas actividades, pero respetando los protocolos de seguridad y, por consiguiente, evitando las concentraciones de personas. En este marco, el 7 de junio, día en que se conmemora el momento en que el general Martín Miguel de Güemes es herido de muerte en una emboscada, se estudia la posibilidad de hacer la tradicional marcha hacia la Quebrada de la Horqueta con un grupo reducido gauchos. Se prevé realizar un almuerzo muy restringido en cuanto a cantidad de asistentes en el que no se permitiría la participación de gente que no sea del gauchaje.

“Si esto no se puede concretar, se haría un acto con una guardia donde nos traslademos en vehículos un grupo más reducido de gauchos, solo estandarte con escoltas de algunos fortines”, indico Aráoz y agregó que “en ese caso solo se hará un breve acto con invocación religiosa y palabras del presidente de los gauchos, como se hace todos los años”, y que todo sería transmitido por redes y prensa.

Sin marcha de la agonía

Lo que sí está confirmado es que el 16 de junio, la “Marcha de la agonía” -que recorre a caballo todos los lugares relacionados con la vida del héroe gaucho- se suspende. “No se va a realizar porque para hacerla se detiene el tránsito e, inevitablemente, se junta público; entonces, para evitar ese contacto, no se realiza ese homenaje de la manera habitual, pero estamos buscando opciones para hacerlo de forma virtual”, señaló el titular de la Asociación Gauchos de Güemes.

Tampoco se realizarán los tradicionales fogones del 16 a la noche y madrugada del 17, aunque se espera poder realizar la “Guardia bajo las Estrellas” solo con gauchos, Infernales y fuerzas de seguridad nacionales, pero sin público.

“La idea es hacer la Guardia bajo las estrellas en las tres puertas de acceso y en el frente del Monumento al General Güemes, un lugar grande que permite el distanciamiento necesario”, explicó y detalló que “en este caso solo se haría con ocho gauchos a los que le transfieren la guardia los Infernales y luego los gauchos hacen lo propio con Gendarmería Nacional o el Ejército, que permanece hasta las 12 del mediodía”. Al finalizar cada guardia, se retiran de la zona ya que no estará permitido pernoctar en el lugar.

Por otro lado, está previsto hacer un responso el 17 de junio a la mañana: “Si la Catedral abre sus puertas y está la posibilidad, se realizará en el Panteón de las Glorias, y si no, frente a la Catedral con el distanciamiento correspondiente”, dijo Aráoz y anticipó que luego, “como tradicionalmente se hace, vamos al izamiento de la bandera en el Monumento a Güemes, con palabras alusivas que, si se hace como todos los años, estarán a cargo del presidente de los gauchos y del capellán del Ejército y finaliza la actividad”, mientras que la guardia permanece hasta las 12 del mediodía.

El himno en las veredas

Francisco Aráoz anticipó que, al no haber desfile el 17, se planifica convocar para que, a las cero horas del 17, con el apoyo de radios y canales que llegan al interior de la provincia, se cante el Himno Nacional y el Himno a Güemes y que cada uno, si quieren vestidos de gauchos o no, salgan a entonar las estrofas de las canciones patrias en la vereda de sus casas y colgar banderas en sus puertas y ventanas.

Por otra parte, indicó que a los fortines se les pedirá que “cada uno mande un video de una formación de gauchos reducida, en la que el presidente de cada fortín diga unas palabras alusivas a la fecha y realicen un breve desfile de unos 20 segundos para luego nosotros editarlo y pasarlos todos juntos a través de una plataforma virtual”.

“Nuestra intención es hacer algo respetando las normativas y esperando llegar a Fase 5 (del aislamiento social obligatorio) para que Salta siga con un buen panorama para tener, aunque sea, esta posibilidad de homenajear al general. No será con el megadesfile que se hace todos los años, que es el más importante del mundo por sus características, pero se hará de esta otra forma donde quede claro el homenaje de los gauchos para que llegue a todos”, sentenció Aráoz.

Finalmente, consideró que “lo importante es homenajear al General y aggiornarnos a la época, lamentablemente hoy nos toca vivir esto, así que hay que hacerlo con responsabilidad porque la mejor vacuna hoy es el aislamiento. Así que se hará de esta manera, para mantener vivas nuestras raíces sin perder lo que tanto nos ha costado al país y a la provincia lograr, para mantener a raya esta pandemia”.