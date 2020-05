Investigan un supuesto envío de carne podrida al Materno

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, comenzó a investigar la supuesta entrega de carne en mal estado al Hospital Público Materno Infantil (HPMI) por parte de un frigorífico local, tras la denuncia pública que hizo el gerente del nosocomio, Federico Mangione.

El hecho habría sucedido a fines de febrero último, cuando el médico encontró alrededor de 300 kilos de pollo en la cocina que estaban en estado de putrefacción, según comprobó luego el área de Bromatología de la Municipalidad.

En una solicitada publicada el domingo último en El Tribuno, el titular de la empresa, Francisco Brunetti, desmintió la acusación. Denunció que esto se debe a una licitación que sería irregular, en favor de otro frigorífico, y reclamó el pago en efectivo de una deuda de 4 millones de pesos.

Relato del hallazgo

El gerente del hospital contó que el 28 de febrero último, por la mañana, mientras hacía controles rutinarios por diferentes áreas del hospital entró a la cocina y percibió mal olor. Allí encontró varias cajas con carne de pollo que despedían olores nauseabundos. Estimó que eran unos 300 kilos.

Suspendió la preparación de comida con ese alimento y comenzó una etapa de investigación. Envió muestras de la carne a Bromatología y los profesionales a cargo comprobaron que estaban en estado de putrefacción.

Mangione relató que se remitió copia del acta de infracción a la empresa y que se la emplazó a realizar la contraprueba en 72 horas y a ejercer el derecho de defensa mediante descargo en el plazo de cinco días.

"Él nunca aceptó eso", manifestó el médico. "Cuando le mandábamos los papeles de Bromatología decía que no se entendía la letra, que no era de él, que no era verdad, entre otras cosas", comentó.

A raíz de esto el gerente decidió dejar de recibir carnes de este proveedor: "No podía poner en riesgo la salud de mi gente".

Según explicó, Brunetti exigía el pago en efectivo de 4 millones de pesos que le debe la Provincia. Ante la falta de recursos del Estado, se le ofreció una parte en efectivo y otra en cheque diferido, pero el empresario no habría aceptado.

"De manera constante tratamos de negociar y de llegar a un acuerdo", aseguró.

Desmienten la denuncia

En la solicitada, dirigida al gerente del hospital y a la responsable de alimentación, Carmen Arechaga, bajo el título "Nuestra moral y ética no será quebrantada por ustedes", Brunetti dijo que es falsa la acusación de la entrega de carne en mal estado y adujo que el objetivo fue quitarles las licitaciones 286/18 y 121/19.

"Fuimos reemplazados en forma automática, sin concurso, por nuestro colega, con sobreprecios millonarios en perjuicio de la Provincia", planteó y mencionó una carta remitida el 4 de marzo, que no habría sido respondida por el hospital.

El gerente del hospital se deslindó del reclamo por las licitaciones, que dijo que dependen de la Secretaría de Contrataciones: “Yo no tengo nada que ver con eso. Yo me limité a hacer una investigación por la carne de pollo que habían traído en mal estado”. Consultado de nuevo, Brunetti dijo que no daría reportajes: “Me expresaré a través de la solicitada”.



"Nos invitaron a la licitación N§ 53/20, la que ganamos honestamente, cotizando casi un millón de pesos menos que nuestro colega", expresó. Advirtió que la licitación se declaró fracasada y así se perjudicó a la Provincia con "millonarios sobreprecios".

"Su proceder obedece a nuestro justo reclamo: la cancelación de facturas que datan de diciembre 2019, incumpliendo el compromiso licitatorio. Nuestras compras son de contado, necesitamos cobrar", cerró.

Idas y vueltas

Sobre la acusación por pagar sobreprecios, Mangione señaló: "Al hacer los comparativos, estamos pagando mucho menos de lo que se venía pagando. Es mentira lo que dice. Esto se presta a la suspicacia, como si uno hubiese hecho algún arreglo. Muy lejos esta de mí pensar una cosa de esas".