La China Suárez mostró su embarazo por Instagram

La China Suárez mostró su embarazo en Instagram





La actriz ya es mamá de Rufina, fruto de su relación con Nicolas Cabré, y Magnolia, la hija que tuvo con Vicuña. El actor chileno también tuvo cuatro hijos de su relación anterior con Pampita Ardohain: Blanca (fallecida hace 8 años), Benicio, Bautista y Beltrán.

En su cuenta oficial de Instagram, la ex protagonista de “Argentina, tierra de amor y venganza” compartió con sus más de 4 millones de seguidores una serie de fotografías para mostrar su avanzado embarazo. Recibió varios comentarios cariñosos de famosas, como Paula Chaves, Lali Espósito, Minerva Casero, Mercedes Funes, Andrea Pietra, Analía Franchín, Camila Salazar, Reina Reech, Verónica Lozano, Sofía Macaggi, Anita Pauls y Andrea Frigerio.

La actriz de 28 años suele usar las redes sociales para expresar sus pensamientos, como el sábado pasado que manifestó su intranquilidad y ansiedad al enterarse que la cuarentena se extendía hasta el 7 de junio. “Queda mucho por delante. Qué ganas de llorar”, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter. Luego, le preguntó a sus followers: “Si alguien se mantiene positivo, me cuenta cómo? Gracias”.

Recientemente también estuvo involucrada en un escándalo que se generó por la supuesta estafa de una maquinita facial que muchas famosas promocionan en las redes. Ella aclaró su postura sobre su negativa a no querer meterse en ese tipo de negocios, sin imaginar que esto enfurecería a varias de sus colegas. “No quiero vender ninguna ‘maquinita’ para la cara, gracias”, tuiteó.

Luego de su declaración, se abrió el debate tanto en las redes y hubo denuncias en programas de televisión en las que se habló de un sistema piramidal a través del que algunas personas ganan más comisiones que otras, mientras que desde la compañía lo niegan y sostienen que se desenvuelven en la modalidad multinivel.

China vs. Cinthia Fernández

Cinthia Fernández, una de las famosas que promociona este producto, no se quedó callada y criticó a la pareja de Vicuña: “Me llamó mucho la atención que la China Suárez dijo ‘yo no vendo esas máquinas’ y tres segundos después promocionaba cremas para la cara. ¿Es todo muy loco, no?”. Al ver el revuelo que se había generado, Suárez aseguró: “No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca”. Además aclaro: “Y las cosas que uso para la cara, ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. ¿Así o más claro?”.

Fernández se dio por aludida a la respuesta de su colega y redobló la apuesta publicando una serie de tuits para contestarle. “Todos estamos sin paciencia en esta cuarentena y con la lengua floja, así que no amenacemos porque puede volver lo que uno escupe. No reclutamos ni obligamos a nadie. Recomendamos igual que vos y justamente mostré la información de qué haces lo mismo porque te sigue mucha gente y está bueno que sepan que es un trabajo”, señaló la bailarina y panelista. Luego, agregó: “Muchas mujeres salieron adelante económicamente vendiendo productos que son buenísimos, así como lo puede ser el tuyo. Es una manera de venta. No hay que juzgar la próxima”.