Protesta: empleados de La Veloz del Norte reclaman el pago de salarios adeudados

Más de un centenar de trabajadores de la Veloz del Norte realizan una protesta frente a las instalaciones de la empresa, intersección de avenida Yrigoyen y Tavella, en reclamo de una deuda salarial.

Miguel Barrera, secretario general de la UTA, en diálogo con El Tribuno contó: “A los compañeros de la Veloz les están adeudados parte del salario correspondiente al mes de marzo y el sueldo completo de abril. A eso se suman dos cuotas de 4.000 pesos, habilitadas por un decreto nacional, que tampoco se hicieron efectivas”.



Barrera dijo, además: “Queremos plantearle la situación a los directivos de la empresa, pero todavía no se apersonó el gerente. Nos dijeron que se encuentra reunido con funcionarios del Gobierno provincial. Quien habló con nosotros es el responsable de Recursos Humanos, pero no tiene ninguna respuesta y de él no dependen las soluciones”.