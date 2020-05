En Tartagal, "La escuela en casa", a través de la radio

Las docentes y los trabajadores de un medio de comunicación de Tartagal vivieron un 25 de Mayo inédito cuando fueron parte del acto realizado en los estudios y transmitido por la señal local por el canal comunitario y por las redes socia les.

Todos cantaron el Himno Nacional Argentino, escucharon las palabras alusivas a la fecha leídas por una docente y todo el acto fue seguido por los alumnos y los papás de los diferentes establecimientos escolares primarios de Tartagal.

Fue un momento de mucha emoción porque, como lo reconocen las docentes Andrea García y Guadalupe Luna, "sentimos ese momento como si hubiésemos estado con los chicos, en un acto tan importante como el del 25 de Mayo, cuando tenemos la escuela toda ornamentada, cuando nuestros niños llegan vestidos con la mejor ropita que tienen y nosotros ponemos toda nuestra creatividad".

"Fue una experiencia emocionante, diferente, más aún sabiendo que había muchos niños escuchándonos del otro lado del receptor, de las cámaras de televisión y de las redes sociales, porque todos de una u otra manera estábamos juntos recordando la gesta patriótica", destacaron.

"Emergencia" con los chicos

El proyecto educativo "Emergencia" nació con la idea de las docentes de la escuela Luis María Pretti, para estar con los chicos aun en estos meses de pandemia que seguramente se extenderán por varias semanas más sin que la comunidad escolar pueda encontrarse en un mismo espacio, dentro del aula o en los patios de las escuelas.

Guadalupe y Andrea recuerdan que la idea surgió "porque trabajamos en una escuela ubicada en una de las zonas más vulnerables de la ciudad y sabemos que muchos alumnos no tienen acceso a internet ni teléfonos celulares, porque son realmente pobres".

"Por eso se nos ocurrió la idea de la radio y cuando nos encontramos con la buena predisposición de la FM del Sol y del periodista Reinaldo González vimos la oportunidad de poder llegar a todos los chicos, no solo de Tartagal, porque la señal llega a muchos lugares por internet y la de esta radio realmente es muy amplia", explicaron las maestras.

La radio sigue siendo para cientos de familias el medio de comunicación más accesible "por eso se nos ocurrió la idea de tener un espacio dentro del programa radial de González al que denominamos Emergencia, porque estamos en esa situación por la pandemia y porque creemos que en este contexto la educación de los niños también está en situación de emergencia", dijeron.

Y continuaron: "Los chicos reciben de sus docentes los trabajos que tienen que realizar, pero nosotras desde el programa de radio lo que hacemos es acercarles herramientas básicas y sencillas para que los chicos puedan hacer las tareas. A la vez, acompañamos a los papás con algunos consejos y sugerencias de cómo trabajar ese momento educativo con sus hijos, con tips de enseñanzas".

Ayudar a los padres

Se sabe que los padres no son docentes, no tienen las técnicas de enseñanzas "que no es lo mismo el aula que una mesa y una silla en la cocina de una vivienda y por eso hemos estado estudiando bastante sobre psicología infantil con el objetivo de que los papás que encaran este rol lo hagan con paciencia, con entusiasmo y sobre todo con la satisfaccción de que están haciendo un gran aporte en la educación de sus hijos, en esos espacios educativos que ahora están dentro de sus propias casas", precisaron.

El proyecto comenzó el pasado 18 de mayo y se extenderá por todas las semanas que queden hasta que todos regresen a las aulas.

"Cada semana se abarca una temática específica y está dirigida a todos los niños del nivel primario. Para incentivarlos a participar hacemos un concurso semanal como una forma de estimular al niño para que participe y muestre sus producciones y premiarlo con algún regalo", dijeron entusiasmadas.

"La primera semana tuvo como temática la revalorización de los símbolos patrios. Con materiales reciclados debían armar una escarapela, y sacarle una foto y mandarla a la página de la radio o a nuestras redes sociales, pero trabajando también áreas como matemática, lengua y ciencias sociales. El día 23 hicimos el concurso y fue una alegría porque participaron niños del departamento San Martín pero también de Salta capital y hasta de la provincia de Buenos Aires a través de la página de Facebook de la FM Sol del Norte", contaron.

Y explicaron que "personas particulares nos donaron mochilas con útiles para que sorteáramos entre los chicos participantes. La idea no es saturarlos con más tareas de las que les dan sus maestros sino acercarles herramientas a ellos y a sus papás para que esos momentos de enseñanza y aprendizaje los puedan disfrutar".

El día 25 de mayo, que era feriado nacional, las docentes Guadalupe Luna y Andrea García llegaron a la radio y ya las esperaban "los alumnos", como el conductor del programa, algunos operadores de la emisora y otros miembros del personal de la radio.

"Todos representamos un día normal de clases y los chicos de la radio actuaron como si fueran los alumnos, haciendo las cosas que hacen los chicos. Algunos se paraban a cada rato, otros pedían permiso para ir al baño, el no entiendo seño estuvo a la orden del día y fue un momento muy gracioso, que creo que nosotros, que estábamos en el estudio, y los chicos que nos veían y escuchaban, lo disfrutaron muchísimo", relataron satisfechas.

Y concluyeron: "Cantamos el himno, dijimos las palabras alusivas y lo vivimos con muchísima emoción, sabiendo que hay tantos niños que extrañan a sus maestros y a sus compañeros y quieren volver a la escuela. Nos duele un montón saber que hay tantos nenes de 4 y 5 años que tenían toda la ilusión de comenzar el jardín y hasta ahora no pudieron".