Hoy cumpliría 55 años el padre “Chifri”, el “hacedor” en los cerros

La comunidad de la Quebrada del Toro, especialmente de Alfarcito, y todos los salteños recuerdan al padre Sigfrido Moroder, “Chifri” como lo llamaban cariñosamente.

Su obra en las comunidades más aisladas y necesitadas de los cerros del departamento Rosario de Lerma es monumental, no solo por su infraestructura educativa y de formación en oficios, sino porque además logró poner en valor la cultura local y grabar a fuego en el corazón de la gente el deseo y la esperanza de crecer y progresar en su propia tierra.

Hoy Chifri cumpliría 55 años. Y pese a haber partido hacia la eternidad un 23 de noviembre de 2011, su espíritu impregna cada metro cuadrado y cada alma en la interminable cadena montañosa. Centenares de familias de los 25 poblados de la zona han visto su vida influenciada de alguna manera, por la huella del “curita” Moroder.

En este nuevo aniversario de su natalicio, no tardaron en surgir expresiones de cariño y admiración de quienes tuvieron la dicha de conocerlo.

Desde la Fundación Alfarcito expresaron:

Hoy el Cielo está de Fiesta. El Padre Chifri cumple años y allá se lo festejan los Ángeles del Señor.

Lo queremos recordar con su dulce sonrisa que siempre tenía y que nunca perdió. Lo queremos recordar con su mirada apacible que transmitía paz y serenidad.

Siempre fue, es y será un ejemplo de superación constante, por la fuerza con que encaró los momentos más difíciles de su vida y con la Fe que lo ayudó a superarlos y continuar con su obra que Dios le encomendó. Recordamos al Pastor que siempre mantuvo unido a su rebaño, al Amigo que escuchaba y daba ese consejo oportuno y preciso.

Chifri sos el ángel de los cerros, trajiste una llama de amor y esperanza. Jóvenes y niños hoy pueden soñar, tener un futuro, por premio al estudio, sentir que se puede crecer y progresar.



Como escribiera un amigo de la Fundación: dejó una huella, más honda que la Quebrada del Toro, en el corazón de todos.

Sus hermanas Gaby y Ana, lo recordaron así:

Querido Padre Chifri, Hijo de la creación de Dios, Hermanos de Todos, que transmitís como el sol, rayitos de luz y calor que nos guían y acompañan en el camino.

Que la Hermana lluvia, como vos, rieguen nuestras raíces para que sean más profundas en Cristo y florezcan con tu palabra encarnada en Cristo y la Oración intercesor que nos abren horizontes y proyectos a todos, desde el niño hasta el anciano, del rico al pobre, siempre con tu premisa “Tuve hambre y me diste de comer, estaba de paso y me alojaste, estaba enfermo y me viniste a ver”.

Desde el cielo, junto al Padre Celestial, Jesús, San José, Santa Teresita, Santa Teresa de Calcuta, San Cayetano y Todos los Santos. Hoy Gozas de la Corona que no se marchita y desde el cielo nos decís “Quiero pasar mi Cielo haciendo el bien en esta tierra”. Te pedimos bendiciones para todos y nos alegramos por estar con Cristo, habiendo llegado a la meta!!!!

Gracias Chifri!!!!

Gracias Queridísimo Hermanazo!!!

Mensajes de los lectores:

Juana Núñez: QEPD padre querido

Norma Noemí Ibarra: Amén.. QEPD el padre chifri

Jorge Aromando: una obra hermosa

Carlos Eduardo Ligore: En agosto de 2019 pasamos por la ruta, yendo a San Antonio de los Cobres, dónde está el colegio. Gran ser humano para ser imitado.

Irma Naranjo: QEPD Padre Chifri ilumínanos y protégenos !!