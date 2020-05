Ricky Martín lanzó su producción “Pausa” 

“Lo que van a encontrar en este EP es transparencia, pureza, romanticismo, nostalgia y mucha vida”, dijo el popular artista al presentar su nuevo material discográfico.

Los artistas no dejan de sorprender con su talento y siguen trabajando para llevar un poco de alegría a las personas en plena pandemia. Este es el caso de Ricky Martin, el popular cantante que sin previo anuncio acaba de lanzar “Pausa”, su nueva producción en todas las plataformas digitales de música.

“El momento que recibí las canciones masterizadas sentí que no quería seguir el proceso tradicional de lanzar un álbum, es decir, esperar semanas y hacer una gran promoción alrededor de eso. Por primera vez en mi carrera, quise entregarlo así y que el factor sorpresa hiciera su magia”, expresó el intérprete.

“Lo que van a encontrar en este EP (extended play, por sus siglas en inglés) es transparencia, pureza, romanticismo, nostalgia y mucha vida”, agregó el artista puertorriqueño que sorprendió a la industria musical y a sus millones de seguidores en todo el mundo con este material original. Incluso, su pareja Jwan Yosef, se encargó de sacar las imágenes de prensa.

“Pausa” contiene seis temas: Simple, Recuerdo, Cae de una, Quiéreme, Tiburones y Cántalo. Colaboraron con estas creaciones reconocidas figuras de la música a nivel internacional, como Sting, Residente, Bad Bunny, Diego El Cigala, Pedro Capó y Carla Morrison.

Ricky Martín encontró la inspiración en sus emociones y en las experiencias vividas en los últimos meses durante esta pandemia para crear “Pausa”. De esta manera, en cada canción muestra su lado más vulnerable e introspectivo y sin encasillarse en ningún género musical. Su objetivo es que la gente tome conciencia sobre la importancia del amor como la mayor riqueza humana.

Desde el lanzamiento de los dos primeros sencillos de este EP, Cántalo (Residente y Bad Bunny), y Tiburones (versión original) se pudo escuchar un sonido y un sentido distinto en la composición del cantante. Es una obra creada en absoluta libertad para reunir una mezcla de sonidos que evocan la alegría y riqueza de su raíz latina, sin perder el romanticismo y la nostalgia.

La producción de este EP estuvo a cargo de Ricky Martin junto a Julio Reyes Copello, Montana, Raul Refree, Residente y Alejandro Jiménez. Colaboraron en la composición: Residente, Bad Bunny, Pedro Capo, Carla Morrison, Sting, Beatriz Luengo, Yotuel, Danay Suárez, Ender Thomas, Pablo Preciado, Alejandro Jiménez y Rec 808 Second Tier.

La solidaridad

Además de presentar estas canciones, el intérprete está trabajando de manera intensa para brindar ayuda a quienes más lo necesitan en esta pandemia. En marzo pasado, inició una campaña para juntar dinero y así prestar ayuda a los médicos de todo el mundo que trabajan de manera incansable para cuidar a los infectados por el coronavirus.

“Ustedes saben que estoy sumamente preocupado por la situación que están pasando los profesionales de la salud. Desafortunadamente no tienen equipo de protección, no tienen máscaras, no tienen guantes, no tienen batas”, había dicho el músico en el video que publicó a través de su cuenta de Instagram en la que tiene más de 13 millones de seguidores.

En este momento, a través de su fundación comenzó la segunda fase de sus esfuerzos de ayuda humanitaria, enfocada en ayudar a las comunidades vulnerables en Puerto Rico y República Dominicana que están en alto riesgo ante el COVID-19 y desastres naturales.