El teatro, entre la incertidumbre, la crisis y un proceso de cambio

Reformularse. Esa parece ser la palabra clave para algunos sectores productivos durante este proceso de aislamiento. Quienes trabajan con el contacto social, con el acercamiento, con el roce, el intercambio de expresiones ven su trabajo complicado. Los artistas y en particular la gente del teatro en Salta, vive realidades muy variadas. Ana María Parodi, directora del Salón Auditórium, expresó a El Tribuno, que su percepción sobre las acciones para la gente de teatro es de total incertidumbre.

“Hace unos días nos reunimos con la Asociación de Actores y expresaron que ven imposible que se vuelva a trabajar hasta el próximo año”, contó Parodi que advierte que tiene que llevar adelante obras de reparación en la sala del Auditórium pero que teme hacerlas porque no sabe cuándo contará con ingresos para hacer “tremenda inversión”. Otro tema que preocupa son las facturas de los servicios que pese a no haber actividad llegaron son sumas exorbitantes. “Hablamos con las empresas de los servicios pero no hubo una solución concreta”, agregó.



Carlos Delgado es profesor de teatro en el Centro Cultural América y ante el permiso de ensayos que se aprobó hace algunas semanas, dijo que se volvió a trabajar con puestas en escena de algunas obras que esperan poder presentar en algún momento. “Se ensaya con grupos reducidos y sobre todo estamos manteniendo las ganas, más allá de todas las dificultades con las que nos hemos encontrado”, expresó Delgado, que además mantuvo algunos encuentros en forma virtual pero que no lograron prosperar ante la necesidad de trabajar en equipo. Entre los proyectos para las próximas semanas está el armar una protocolo para volver a las salas y que se logre seguir de alguna manera.



Lucas Torres, le buscó la vuelta al teatro y los presentará a través de una serie de terror en televisión. “No contábamos con plataformas donde poder ofrecer nuestras obras. Creo que esto nos tomó de sorpresa a todos y no queda otra que adaptarse”, contó Torres que agregó que ya llevan muchos meses quietos, por lo que consiguió armar un grupo reducido de jóvenes teatreros con los que comenzó Terror en vivo.



Claudia Mendía se considera parte de los “dinosaurios del teatro”, pero advierte que la clave está en reinventarse siempre. En su caso las presentaciones de teatro son de un grupo independiente, que tiene sala y que además ofrece formación. “No recibimos subsidios y la idea en este momento es concientizar”, expresó Mendía. Desde el inicio de la cuarentena, destacó que su grupo pasó por distintas etapas. La primera fue de desconcierto, con el cierre de los talleres. “En mayo, ya comunicados entre profesores y alumnos, generamos videos para sostener las clases desde los más chicos”, explicó.



Carlitos Melián vive una situación complicada. En su encuentro con El Tribuno advirtió que a la cuarentena se sumó la problemática de 2 años de recesión. Además de la falta de apoyo social, se suman las faltas de respuestas a los reclamos por las facturas de los servicios que se facturaron como si la sala del Teatro Florida hubiera estado en “plena actividad”, cuando se “cerraron las llaves”.