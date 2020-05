Sorteo antoniano con la firma del Diez

Por medio de una rifa se sorteará una de las camisetas (son tres prendas) de la Selección argentina, replicas del equipo que se consagró campeón del Mundo en México 86 y que lleva la firma de Diego Armando Maradona, quien las facilitó al Centro Juventud Antoniana para reunir fondos y se pueda hacer frente a los compromisos económicos, tanto con los jugadores que compitieron en el torneo Regional Federal Amateur como con otros gastos.

Como parte del trabajo que encaró la dirigencia antoniana, con las camisetas de la Selección y para las cuales se contó como principal gestor al exjugador Ricardo “Ricki” Gómez , el presidente Gustavo Klix explicó: “Van a ser 9.999 números de un bono contribución. La idea en un principio es poner todo ante un escribano público, bien clarito y con el troquel de cada uno de los números se lo mete en una caja, y si se han vendido 4.000 de los casi 10.000, sí o sí sale. Va a tener un costo de $300. Se comenzará a vender el 4 de junio hasta el 12 de julio y el sorteo se realizará el lunes 13 de julio”.

Con respecto a las restantes prendas, se aplicará una subasta y por lo que Klix declaró: “En cuanto a las otras dos camisetas, mantuvimos una reunión con el presidente del Colegio de Martilleros, quien nos despejó un montón de dudas. No es tan sencillo, y hay varias opciones, muchas variantes para realizar dos subastas. Y como lo habíamos anticipado, una subasta será presencial, seguramente en la cancha de Juventud; la tercera, calculo, mediante una plataforma virtual para que haya una posibilidad de que la oferta llegue para todo el mundo. A su vez, la presencial estamos viendo de hacerlo mediante llamadas telefónicas y sin que tengan que estar en el lugar. Una es para mediados de julio y la siguiente para mediados de agosto”.

El interés de la gente también juega un rol importante con respecto a esta movida que provocó el club. “Recién el jueves por la noche lo hicimos público. Se nota mucho entusiasmo, igualmente trato de ser muy medido, de no hacerme grandes expectativas, porque así como se pueden llegar a vender muchísimo, también la situación es complicada. La subasta, como nos decía el martillero, es un bien que no tiene mucha referencia; entonces, es muy optimista y dice que siempre hay alguien que ofrece y si quiere quedar con la camiseta y a buen precio. Y por otro lado hay que ver la forma de que no haya tanta exposición por la grave crisis sanitaria por lo que atraviesa el país. Pero notó mucho interés”, puntualizó Klix.