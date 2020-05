COVID-19: apuran el agua segura para comunidades originarias en el norte

En medio de la pandemia de COVID-19, organismos internacionales, nacionales y provinciales trabajan contrarreloj para llevar a las poblaciones originarias del norte salteño agua potable, vacunas, medicamentos antiparasitarios, sales de rehidratación y alimentos terapéuticos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tratar a niños y niñas con desnutrición aguda.

Desde fines de febrero, cuando el gobernador Gustavo Sáenz decretó la emergencia sociosanitaria en Rivadavia, Orán y San Martín tras la muerte de 13 niñas y niños de menos de cinco años, un importante despliegue humanitario se concentró fundamentalmente en Santa Victoria Este, municipio que sacudió al sistema de Naciones Unidas con la mayoría de los 25 decesos infantiles que hoy investiga el fiscal Pablo Cabot, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.

"Así como denunciamos lo que está mal y lo que falta en nuestro hospital, vemos que algunas cosas han empezado a cambiar", remarcó el cacique de San Luis, Celedonio Torres, quien poco tiempo atrás encabezó duras protestas y cortes de ruta en reclamo de asistencias médicas y alimentarias. Torres aclaró que en esa misión wichi, localizada a siete kilómetros de Santa Victoria Este, no reciben agua potable, porque tienen un pozo, pero aclaró que para las comunidades que debieron reubicarse hace dos años, luego de las descomunales crecidas del río Pilcomayo, los suministros canalizados por el Ejército y la Cruz Roja resulta vital.

Torres también señaló que, pese a las dificultades de la geografía chaqueña, equipos de salud "están llegando a comunidades que se encuentran a más de 50 kilómetros de Santa Victoria y trasladan sin demora a los chicos que necesitan atención hospitalaria por vómitos o diarreas".

En situación distinta están otros núcleos indígenas que siguen aguardando la asistencia crítica en otros municipios de Rivadavia, Orán y San Martín. "No tenemos agua para tomar y menos para higienizarnos", advirtió José Hugo, cacique de la comunidad El Carpintero, en un audio que se viralizó en las redes sociales. De esa forma, el dirigente aborigen previno a las autoridades sobre las consecuencias que podría tener un eventual contagio de COVID-19 en ese paraje localizado sobre la ruta 81 en las cercanías de Fortín Dragones. Según manifestó el cacique, "el tanque de la comunidad no funciona desde hace seis años y Aguas del Norte no se hace cargo".

Planta potabilizadora

La Cruz Roja retiró el pasado miércoles del puerto de Buenos Aires la planta potabilizadora que recibió desde España para suministrar agua segura en Santa Victoria Este. En el área, cerca de 130 comunidades de las etnias wichi, toba, chorote, tapiete y chulupí conviven con grupos criollos en condiciones paupérrimas.

El equipo, que llegaría al norte salteño en los próximos días, costó 300.000 euros, sin incluir el flete marítimo ni otros gastos de transporte y logística. Así lo señaló la secretaria de Relaciones Internacionales de la Provincia, Constanza Figueroa Jerez. La funcionaria precisó que el plan de acción financiado por la Agencia de Cooperación de la Unión Europea y canalizado por la Cruz Roja tiene como destinatarias a 1.200 familias (alrededor de 10.000 personas) en el extremo noreste de Salta.

El programa, que se enmarca en los acuerdos de cooperación técnica y financiera firmados con los organismos internacionales, apunta a cubrir tres necesidades inmediatas: agua segura, saneamiento y promoción de la higiene.

El equipo que llegó de España Capacidad: el sistema que la Cruz Roja llevará al municipio de Santa Victoria Este puede potabilizar agua suficiente para más de 1.200 familias.

Costo: la planta que financió la Agencia de Cooperación de la Unión Europea costo 300.000 euros, sin incluir los gastos de flete y logística.

La Cruz Roja, organización que preside en Argentina el abogado platense Diego Tipping, formuló su plan de acción a partir de un relevamiento de comunidades indígenas en el norte provincial. Ese trabajo reveló que el 75% no tiene acceso a fuentes de agua segura para consumo humano. También determinó que el 60% de los recipientes usados para almacenar el agua presenta alguna contaminación.

Sobre esos datos, la Cruz Roja instaló en Santa Victoria Este un campamento base desde el que empezó a brindar servicio de salud y acercar asistencias (pruebas de calidad de agua, dispositivos de filtrado y potabilización, envases seguros y kits de higiene personal) a comunidades de la zona.

El campamento base se proyectó para funcionar durante 12 meses en el área de los lotes 55 y 14 de Rivadavia.

PARTE DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN QUE RECIBIÓ CRUZ ROJA PARA SANTA VICTORIA ESTE

Las asistencias de la Cruz Roja

El campamento base de la Cruz Roja fue emplazado en Santa María, a pocos kilómetros de Santa Victoria Este. Allí funciona una enfermería de modo coordinado con el hospital.

Como parte de la labor de los 52 voluntarios que ya se movilizaron desde distintas provincias, se realizan cerca de 30 pruebas diarias de calidad del agua en muestras tomadas en las comunidades de Monte Carmelo, La Puntana, Santa María, Nueva Curvita, Misión Grande, Padre Coll, Kilómetro 117 y Santa Victoria Este.

La organización lleva entregados 435 filtros familiares -sobre 800 planificados- en las comunidades de Anglicana, Pozo la Yegua, Mistolar, Palo Santal, Santa María, Monte Verde, Misión Vieja, Cañada Larga, El Pelícano, La Golondrina, El Retiro, Madre Nueva Esperanza, El Cruce, Mecle, La Nueva Curvita y Monte Carmelo, entre otras. Estos dispositivos permiten potabilizar hasta 20 litros diarios de agua de río o lluvia.

La Cruz Roja tiene previsto entregar en las próximas semanas 16 filtros comunitarios -con capacidad para potabilizar hasta 120 litros de agua por día- para su instalación en escuelas, centros salud y otros espacios. Como medida complementaria a la operación de la planta potabilizadora, la organización internacional suministrará 1.600 envases de 25 litros para el traslado del agua a las comunidades abarcadas por el plan de acción humanitaria. También comenzó a preparar 1.200 kits de higiene personal, que repartirá para fortalecer las acciones de prevención de enfermedades, y tiene listas para su entrega 75.000 dosis de polvos potabilizadores de agua para tratamiento doméstico.

Más de 200 mil vacunas aplicadas

Adriana Jure, jefa del Programa de Inmunizaciones de la Provincia, señaló que en el marco de la emergencia sociosanitaria declarada en Rivadavia, San Martín y Orán se puso especial énfasis en la vacunación.

“Llevamos aplicadas más de 200.000 vacunas de diferente tipo en todas las edades”, precisó Jure.

El Programa desarrolló campañas de intensificación en Mosconi, Morillo, Rivadavia Banda Sur, La Unión y Santa Victoria Este con efectores locales, agentes sanitarios, enfermeros y otro personal del equipo de salud.

Las voces de algunos protagonistas

Celedonio Torres

CACIQUE WICHI

“Así como denunciamos lo que está mal y lo que falta en nuestro hospital, vemos que algunas cosas han empezado a cambiar. Los equipos médicos están llegando a comunidades que se encuentran a más de 50 kilómetro de Santa Victoria Este y trasladan sin demora a los chicos que necesitan atención”.

Marcelo Bellone

FUNCIONARIO NACIONAL

“Las estrategias articuladas con organismos internacionales y de la provincia de Salta, en el marco de la emergencia sociosanitaria, marcan un nuevo paradigma en el abordaje de la desnutrición aguda en niños.

La experiencia podrá ser replicada en otras regiones del país con realidades semejantes”.

Gabriela Bauer

FUNCIONARIA NACIONAL

“El objetivo de todos los que participamos en la estrategia es lograr que no haya más casos de desnutrición aguda en niños. Mientras los casos persistan, deberán ser abordados como corresponde, dando soluciones lo más inmediatamente que sea posible para prevenir muertes o lesiones irreversibles”.

Constanza Figueroa

FUNCIONARIA PROVINCIAL

“El plan de acción de la Cruz Roja apunta a cubrir necesidades inmediatas de 1.200 familias de comunidades originarias del norte salteño con agua segura, saneamiento y promoción de la higiene. Unicef, por su parte, dispuso 440 mil dólares en una asistencia con alimentos terapéuticos para dos años”.

Adriana Jure

FUNCIONARIA PROVINCIAL

“Llevamos aplicadas más de 200.000 vacunas de diferente tipo en todas las edades. El Programa de Inmunizaciones desarrolló campañas de intensificación en General Mosconi, Morillo, Rivadavia Banda Sur, La Unión y Santa Victoria Este con efectores locales, agentes sanitarios y enfermeros”.

Eduardo Oliva

DIRECTOR DEL FIDE

“Recorrer el territorio y su problemática nos hace entender por qué el primer medidor de la pobreza es el acceso al agua de calidad. Es un derecho humano básico que no está siendo protegido. Igualar derechos, llevar la justicia social a la práctica, hará siempre la diferencia a favor de los más postergados”.