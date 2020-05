La crisis política en Brasil va de la mano del coronavirus

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamó Judas a su exministro de Justicia y exjuez Sérgio Moro, quien ayer declaró ante la Policía Federal para explicar las acusaciones de obstrucción de investigaciones que le realizó públicamente al jefe del Estado.

El presidente afirmó que no permitirá que "nadie pase por arriba de la Constitución", al preguntarse si Moro, que renunció como ministro de Justicia el 24 de abril, interfirió para que no se esclarezca el atentado que Bolsonaro sufrió durante la campaña de 2018, en el cual recibió un cuchillazo en el estómago.

La declaración de Bolsonaro en las redes sociales se dio en el marco de una campaña -con algunas manifestaciones en Brasilia y San Pablo- que lanzaron sus seguidores para denunciar un "golpe de Estado" del Supremo Tribunal Federal (STF), por haber abierto una investigación contra el presidente por los dichos de Moro.

El STF, máxima instancia judicial de Brasil, impidió a Bolsonaro nombrar a un jefe de la Policía Federal nuevo por tratarse de un comisario amigo.

En ese marco, Moro fue citado ayer a declarar ante la Policía Federal sobre las acusaciones contra el presidente, al que acusó de cambiar la cúpula de esa fuerza para poder acceder a informaciones secretas de investigaciones pedidas por el Poder Judicial.

Bolsonaro volvió a agitar el fantasma de que Moro ocultó informaciones sobre la investigación del atentado en su contra.

"¿Los que ordenaron el atentado están en Brasilia? Judas, hoy declaró, interfirió para que no se investigara? No haré nada que no esté de acuerdo con la Constitución. Pero tampoco admitiré que haga algo en mi contra y en contra de Brasil pasando por arriba de la Constitución", afirmó Bolsonaro.

Choque de militantes

Decenas de manifestantes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y del exjuez y exministro Sérgio Moro se enfrentaron a gritos y a empujones ayer frente a la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba.

Con banderas, cotillón y pocos barbijos, los ultraderechistas brasileños aparecieron divididos en el edificio adonde el exjuez y exministro de Justicia Sérgio Moro declaraba ante la Policía Federal sobre la investigación abierta por el Supremo Tribunal contra el mandatario y el propio ex juez.Allí estuvo detenido hasta noviembre, durante 580 días, el expresidente, condenado por Moro en la época en la que era juez de Lava Jato, lo que permitió la victoria electoral en 2018 de Bolsonaro.

Curitiba es la ciudad de Moro y de los fiscales de la Operación Lava Jato a tal punto que se la llamó "República de Curitiba" por haber tenido flexiblidad judicial para imponer condiciones como prisiones preventivas y delaciones premiadas.

Alcanzó los 6.750 muertos casi cien mil contagios

Brasil registró hasta anoche un total de 6.750 muertes por coronavirus, con 421 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, mientras el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro salió de nuevo de paseo en contra de las recomendaciones sanitarias.

El Ministerio de Salud informó en su balance diario que el número de casos confirmados por la COVID-19 aumentó en 4.970 en el último día, lo que elevó el total de contagios en el país hasta los 96.559. Brasil es el primer país de América con más infectados por la enfermedad, aunque, según cálculos realizados por científicos brasileños, el enorme subregistro existente en el país podría situar el número de casos en torno a los 1,2 millones, por encima de EEUU. Además, las autoridades sanitarias investigan la muerte de otras 1.330 personas que podrían perdido la vida por causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que continúa su expansión por este país de 210 millones de habitantes.

El número de recuperados se situó este sábado en los 40.937, equivalente al 42% del total.

Por otra parte, también preocupa la situación del estado de Amazonas, que, con 501 fallecidos y 6.062 casos, tiene sus servicios sanitarios y funerarios completamente desbordados. Además, el gobierno regional dio por terminada la rebelión que dejó 17 heridos y ningún muerto.