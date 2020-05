Italia inicia una cuarentena más flexible

La flexibilización del aislamiento se está dando de manera gradual en varios países de Europa e Italia no es la excepción a esta situación. Varios sectores de la economía, como la construcción, el automóvil o el lujo se reanudaron el 27 de abril, pero los colegios no abrirán hasta septiembre.

Italia iniciará mañana una cuarentena más flexible, ya que muchas de las restricciones actuales serán suspendidas, luego de un aislamiento de dos meses para intentar frenar la pandemia de coronavirus.

Las personas en ese país esperan la información correspondiente para saber qué hacer y qué no en el levantamiento gradual de las restricciones, aunque hay muchos que ya esperan poder ir al mar o hacer algunas actividades permitidas, siempre con el barbijo y los guantes.

Este domingo las calles permanecían vacías, sobre todo las de la capital italiana, y solo podía verse a algunos deportistas haciendo ejercicio alrededor de un edificio o los amantes del aeróbic matutino en las terrazas.

Los italianos, duramente golpeados por el Covid-19, permanecen desde el 9 de marzo sometidos a un estricto confinamiento, luego de ser el segundo país con más muertos por esta enfermedad, con casi 29 mil casos, -solo superado por los Estados Unidos- y el tercero en cantidad de contagiados, con unos 210 mil -detrás de Estados Unidos y España-.

En Italia se nota que hay impaciencia por volver a realizar actividades como la salida a los parques, la posibilidad de visitar a la familia o de reuniones de diez personas como máximo, desplazamientos circunscritos al interior de la comuna de residencia o la venta para llevar en bares y restaurantes.

De todas maneras, las medidas varían en las veinte regiones del país y contribuyen a la confusión, ya que por ejemplo Calabria y Véneto ya han aliviado las restricciones y han autorizado la reapertura de bares y restaurantes, pero sin terraza.

