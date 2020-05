El sugestivo mensaje de Elina Fernández, la mujer de Eduardo Costantini: “Tenemos una hermosa noticia para compartirles”

Luego de un noviazgo de nueves meses, el 22 de febrero pasado Eduardo Costantini y Elina Fernández dieron el sí en una exclusiva fiesta en el hotel Alvear. A poco más de dos meses de contraer matrimonio, la pareja realizó una sugestiva publicación, a través de una historia de Instagram de la cuenta de la joven mendocina.

El mensaje que Elina Fernández provocó un sinfín de especulaciones; la mayoría se inclinó por la supuesta llegada de un bebé a la familia. En detalle, la esposa de Costantini compartió este sábado a la noche una foto junto al empresario en la que ambos aparecen muy sonrientes en la entrada de su residencia y con las manos de ella y de él apoyadas sobre el vientre de la modelo.

“Tenemos una hermosa noticia para compartirles y que juntos vivamos esta hermosa emoción”, escribió la joven, junto a la llamativa imagen. “Los queremos mucho. Gracias por el amor y el respeto que nos brindan cada día”, agregó más abajo.

Costantini tiene siete hijos, dos de su primer matrimonio y dos del segundo. Y al contrario de lo que muchos pensaban tras la publicación, el empresario por el momento no será padre de otro niño: Elina Fernández desmintió a Teleshow las versiones y negó estar embarazada.

En los últimos días, Elina había subido también a sus historias de Instagram un mensaje que grabó junto al dueño del Malba en donde muestran cómo es la convivencia en tiempos de pandemia. En el video marido y mujer le dejan una serie de observaciones y recomendaciones a sus seguidores, en medio de este momento tan delicado.

“Hola, estamos en nuestra casa respetando y cumpliendo con la cuarentena”, empieza diciendo Elina en el video, en la que se la ve abrazada a su marido. Y seria, acorde a las circunstancias que atraviesan al país y a todo el mundo.

“Nos tenemos que quedar en casa. El salir, implicaría aumentar el número de contagios. Ese aumento produciría otro aumento más y otro aumento más, de tal manera que después no podríamos contener la gran cantidad de infectados. Y los centros de salud colapsarían”, asegura entonces Costantini, tratando de generar conciencia en toda la población.

Sin más, entonces, Elina concluye el mensaje instando a los argentinos a ser solidarios. “Cuidémonos entre todos”, suplica la modelo.

Costantini y Elina se conocieron un año atrás, cuando ella tomaba un café en el bar del Malba, el museo que pertenece al empresario. El se acercó y le pidió su número de teléfono. Al día siguiente, compartieron un almuerzo y comenzó la relación. “Es el amor de mi vida y también un hombre bueno, sano, que me cuida constantemente, compañero, tierno, dulce, romántico, pasional, siempre pendiente de mi en todo momento y me amas de manera incondicional! Tu amor me llena de vida y me hace fuerte! No me alcanzaría todo el Instagram para definirte la gran persona excelente que sos", dijo ella antes del casamiento, hecho que generó diferentes reacciones en el entorno del empresario.