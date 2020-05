"¿Cómo pueden decir que es el gueto de Varsovia?"

El presidente Alberto Fernández cuestionó ayer los dichos del sociólogo Juan José Sebreli y dijo que le "da pena" que se "tergiversan las cosas", al volver a defender la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

"Yo escucho a gente muy preparada que dicen que el barrio Azul es el gueto de Varsovia. ¿Cómo pueden decir estas cosas?", se quejó el mandatario nacional.

En declaraciones a radio AM750, expresó: "Yo no tengo problemas, tampoco me quita el sueño, pero tengo pena porque se tergiversan las cosas, se confunden y por ahí hay gente que no tiene la posibilidad de informarse como vos o como yo y cree, se impacienta y se inquieta".

"Hay 24 gobernadores que trabajamos y remamos todos para el mismo lado y luego están los que peor me caen, que es la política tuitera, los trolls que maltratan, desgastan... Y los pensamientos absolutos que dicen: estos tipos nos llevan a Venezuela. Yo escucho a gente muy preparada que dicen que el Barrio Azul es el gueto de Varsovia. ¿Cómo pueden decir estas cosas?", planteó el Presidente.

El mandatario nacional destacó que "lo mejor de la pandemia es que dejó al descubierto la injusticia en la que vive" el país.

"Lo mejor que vi es a una población que se disciplinó a sí misma y cumplió la cuarentena para evitar consecuencias que uno no quería que ocurrieran", subrayó Fernández, tras cumplirse 70 días de aislamiento obligatorio.

En tanto, sostuvo que "los diarios están atiborrados de noticias del coronavirus, pero no te cuentan que las Bolsas de Comercio de todo el mundo no paran de caer y que empresas que valían millones ya no valen nada".

