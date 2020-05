Concurrió un solo vecino a protestar por los tarifazos

Edesa informó que en San José de Metán este mes solamente le cortaron la luz a 24 vecinos. Quizás por eso y a pesar del aumento en el monto de las facturas, no concurrió más que una sola persona a una manifestación convocada a través de las redes sociales.

"Unicamente se interrumpió el servicio a los que no están dentro del DNU, con consumos superiores a los 500 kwh y que adeudan más de tres facturas", destacaron desde la firma.

"En total se suspendieron a 24 clientes, pero la semana anterior se hicieron, puerta a puerta, más de 30 notificaciones de la deuda y de los planes de pago que tenían a disposición", informaron desde Edesa.

En la mañana de ayer fracasó una protesta contra los tarifazos de agua, electricidad y gas, a la que solamente concurrió Ramiro Eduardo García, uno de los organizadores y referente de un grupo de autoconvocados.

García, quien es peluquero, estuvo solo en horas del mediodía en la plaza San Martín y lamentó la falta de participación de la comunidad.

"Parece que los vecinos por miedo al coronavirus y la situación que estamos viviendo no han acompañado esta manifestación como se esperaba, para poder de una vez por todas hacer llegar nuestros reclamos a la parte política y empresarial para que se revisen los contratos que se firmaron en otras épocas, que permiten que nos metan las manos a los bolsillos", dijo García.

"Hoy por la pandemia y el aislamiento social que estamos soportando se vive una terrible situación económica. No se pueden seguir aplicando aumentos en los servicios ante esta crisis. Supuestamente había un decreto presidencial que decía que esto no iba a pasar, pero está ocurriendo porque siguen los incrementos", destacó. "Parece que los políticos no se enteraron que el pueblo está pasando hambre, por lo que tienen la obligación de controlar a estas empresas, porque cuando pase todo esto del coronavirus vamos a quedar más pobres y endeudados", remarcó el vecino autoconvocado.

En la convocatoria para exigir el congelamiento de las tarifas se dijo que se iba a respetar el uso del barbijo y el distanciamiento, pero los vecinos metaneses no acompañaron la manifestación.

Corregir la facturación

A principios de este mes el Ente Regulador de los Servicios Públicos, ordenó a Edesa corregir la facturación de abril debido a que se determinó que la prestataria hizo facturaciones con estimaciones de consumo.

La presentación, debido a las irregularidades detectadas, fue realizada por Defensa del Consumidor de la localidad, a cargo del abogado metananse, Leonardo Aguirre.

"Ante el reclamo presentado al Ente Regulador de Servicios Públicos conjuntamente con el intendente José María Issa, se determinó que Edesa no cuenta con autorización para efectuar una facturación con estimación de consumo", confirmó Aguirre.

"Específicamente en Metán la distribuidora estimó el consumo a 45 usuarios. De un total de 9.537 correspondientes a dicha localidad, estimaron los consumos a un 0,47. Solamente fueron las lecturas con fecha de cierre posteriores al 20 de marzo de 2020", destacó en la resolución el presidente de Ente Regulador, Carlos Saravia.

Sin embargo, Aguirre consideró que son muchos más los vecinos afectados, por eso había asegurado que continuarán los reclamos.

El Galpón: amplían red de gas

Las obras serán financiadas por el Gobierno de Salta y acompañadas por la Empresa de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (Remsa). El coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes, junto al secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hucena, se reunieron con el intendente de El Galpón, Federico Sacca, para abordar la problemática del suministro de gas en la zona.

Mediante el financiamiento del Gobierno y el acompañamiento de Remsa, se articularán acciones conjuntas.

Los funcionarios se trasladaron hacia el río Medina, para supervisar las obras de mantenimiento del gasoducto que pasa por esta región.