Minnesota ordena "la movilización total" de la Guardia Nacional ante las protestas por la muerte de Floyd

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha anunciado este sábado que está autorizando la "movilización total" de la Guardia Nacional del estado después de cuatro noches de violentas protestas en Mineápolis a raíz de la muerte de George Floyd, un afroamericano detenido por la Policía.

El gobernador avanzó que para la tarde del sábado otros 1.000 soldados de la Guardia Nacional estarán en Mineápolis, uniéndose a los 700 que ya se encuentran en la ciudad.

JUST IN: Minnesota Gov. Tim Walz announces he is authorizing "full mobilization" of the state's National Guard. Walz calls it "an action that has never been taken in the 164 year history of the Minnesota National Guard." https://t.co/3y4sSbgNUT pic.twitter.com/nAwsh0T1ge

Se trata de "una acción que nunca se ha tomado en los 164 años de historia de la Guardia Nacional de Minnesota", resaltó Walz, alertando que las ciudades de Mineápolis y St. Paul "están bajo asalto".

More than 1,000 additional Citizen-Soldiers and Airmen are activating today. This is in addition to the 700 that were on duty as of late last night. This represents the largest domestic deployment in the Minnesota’s National Guard’s 164-year history. pic.twitter.com/aV9NOFv5uo