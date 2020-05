Contundente: Sebastián Villa no se irá a préstamo a ninguna parte

El colombiano Jorge “Patrón” Bermúdez, integrante de la Secretaría de Fútbol de Boca Juniors, avisó hoy que su compatriota, el delantero Sebastián Villa, “no se irá a préstamo a ninguna parte” y que su futuro se definirá cuando la justicia argentina resuelva en la causa iniciada por violencia de genero por su ex pareja, Daniela Cortés.

“Se habla muchísimo de que se va a préstamo a un lado u otro pero no se va a ir a préstamo a ninguna parte. Es capital de nuestro club, queremos que siga siendo la figura que tiene que ser. Pero hay que esperar que la justicie determine”, aclaró Bermúdez en diálogo con ESPN Colombia.

El ex defensor, miembro del departamento que comanda el vicepresidente segundo del club, Juan Román Riquelme, dijo que la dirigencia de Boca sigue “día a día” la situación judicial del delantero.