Un dato puede complicar más la situación del diputado Chibán

Los diputados analizarán mañana los informes que respondieron los ministerios de Salud y Seguridad de la Provincia, la Dirección de Epidemiología y al Comité Operativo de Emergencia (COE) por las irresponsabilidades y atropellos en los que incurrió el diputado radical Héctor Chibán, primero cuando fue a buscar a su hijo en el expeaje de Aunor, y luego cuando violó la cuarentena al presentarse en la Legislatura.

El presidente de la Cámara Baja, Esteban Amat, confirmó ayer a El Tribuno que el viernes a la tarde ingresaron a mesa de entrada los reportes solicitados a los organismos. “Nos confirman que el hijo de Chibán no tiene domicilio en Salta. Por eso se generó un problema en el expeaje de Aunor”, afirmó Amat. Esto puede incrementar el escándalo en el que quedó envuelto el legislador. Ese es un dato clave para el programa Regreso a Casa. En la Legislatura también esperan una contestación de la empresa en la que trabaja Martín Chibán, el hijo del radical.

La tarde del domingo, Martín Chibán, hijo del cuestionado diputado, arribó a Salta desde Buenos Aires junto a tres amigos. Chibán aseguró que se trasladaron por “cuestiones laborales con toda la documentación en regla”. Contó que a las 20.30 fue a Aunor y que los amigos de Martín pudieron ingresar a la ciudad pasada las 21.30. En los videos que el mismo diputado subió a las redes sociales se puede escuchar la actuación de la funcionaria Pamela Calletti, un punto que deberá aclararse con el correr de los días. ¿Calletti, quien fue fiscal de Estado en la gestión anterior, interviene de ese modo ante todos los repatriados o personas que llegan de otras provincias?

No obstante, la cuestión de fondo es otra. Chibán tuvo contacto con su hijo, aunque él dice que a más de un metro y medio de distancia, y días posteriores fue a la Legislatura. Puso en riesgo la salud de sus compañeros y trabajadores.

“Claramente se trata de un acto de persecución política”, Chibán prefirió victimizarse antes que admitir que actuó mal, que violó la cuarentena.

No es un desinformado, debe saber cuáles son los protocolos vigentes. A otras personas les abrieron causas judiciales por las infracciones. Hasta en el mismo test para COVID-19 que Chibán subió a las redes, hay un texto destacado: “Un resultado negativo no indica la suspensión de la cuarentena”.

Amat dijo que mañana analizarán los informes junto a los titulares de cada bloque político y determinarán cómo siguen adelante. El titular de la Cámara Baja remarcó que el diputado actuó con irresponsabilidad.

La conducta de Chibán también generó indignación en el Senado, que solicitó un pedido de informe. “Todos somos iguales ante la ley y tenemos que atenernos a las normas legales, más en este tiempo de pandemia que está en juego la salud de todos”, expresó el jueves el senador Jorge Soto.

La senadora Silvina Abilés ya había adelantado el dato: “Conforme nos informó el ministro de Seguridad, el hijo del diputado no tenía domicilio en Salta y los amigos sí; por eso el hijo quedó un poco más demorado”.

Malestar de los empleados

“Lo que nos preguntamos es con qué necesidad puso en riesgo la salud de toda la gente. No se trata de alguien improvisado, sino de un legislador que tiene una responsabilidad. Y lo peor es que Chibán legisló sobre normas respecto a COVID-19 y a la primera oportunidad que tiene no respeta el protocolo y no se aisló”, aseguraron los empleados de la Legislatura. Chibán no volvió a presentarse en el Palacio legislativo y esperan que mañana sea prudente. “No se le puede prohibir el ingreso a ningún diputado. Pero debe ser responsable”, afirmó el presidente de la Cámara Baja, Esteban Amat.