Un hombre que circulaba ayer por la ruta nacional 51 mantuvo una fuerte discusión con los efectivos policiales apostados en un puesto de control, a la altura del kilómetro 21.

El reporte policial labrado sobre el hecho da cuenta que tuvo que intervenir también el “móvil 1.510 para colaborar, ya que tienen un masculino ofuscado”, domiciliado en Villa San Lorenzo, quien presentó un certificado del COES y “aduciendo: negro de mierda, no sabes quien soy yo”.

Consta en el relato que un suboficial trató de tranquilizarlo a fin de terminar con el trámite, “ya que aparentemente quería ir a la casa de su esposa que esta ubicada en finca Cámara”.

“A esto, de manera desesperante agarra su teléfono” para contactarse con un funcionario provincial “diciendo a viva voz. Estoy con estos negros de mierda que me tienen acá, tengo 4 pelotudos que no saben hacer las cosas, esto no se va a quedar así” (Sic).

Luego los policías - de acuerdo a la exposición- “recibieron un llamado de parte de la superioridad aduciendo que lo dejen circular”.

La situación no solo fue plasmada en un informe de la fuerza de seguridad, sino que trascendió en las últimas horas convirtiéndose en un verdadero escándalo en ese municipio del Valle de Lerma y malestar entre los efectivos de la Comisaría 108.