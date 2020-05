Islas desea dirigir a Independiente con Agüero

Luis Islas, exarquero e ídolo de Independiente, aseguró que le gustaría que el crack Sergio Agüero regrese al club de Avellaneda en un futuro y ser su entrenador.

“Sería un placer verlo con la camiseta de Independiente y ni hablar de dirigirlo. Sería un sueño, en un futuro sería fantástico”, manifestó Islas en diálogo con Télam.

“El Kun tiene que volver cuando él lo decida, cuando tenga ganas, sin política de por medio”, indicó el actual DT de Sol de América de Paraguay, que reside en Asunción durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Islas aseguró que está “muy contento” en el equipo paraguayo y a su vez está pendiente del fútbol argentino, en especial de Independiente, el club en el que se destacó durante tres ciclos.

“Independiente es el club que amo. El hincha, el socio, la historia, la camiseta roja rabiosa están grabadas en mi vida. Siempre le deseo lo mejor, pero no me gustan las noticias que me llegan a Paraguay, no me gusta lo que se dice. Se habla de juicios, de deudas, conflictos internos. A Independiente lo tengo por otro lado, por gloria, por campeonato”, señaló el exarquero del seleccionado argentino.

Islas, de 54 años, tiene entre sus objetivos como entrenador dirigir a Independiente: “Estoy feliz en Sol de América, con posibilidad de renovar un año más, pero en un futuro ¿Cómo no voy a querer tener el escudo de Independiente en mi pecho? Pero más adelante, en otro momento y con otra gestión”.