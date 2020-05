“No tengo dudas de que Scola estará en los Juegos Olímpicos”

Andrés Nocioni, uno de los emblemas de la Generación Dorada del básquetbol argentino, afirmó que su ex compañero de equipo y leyenda albiceleste, Luis Scola, “estará en los Juegos Olímpicos” de Tokio que, en principio, se celebrarán en 2021.

“No tengo dudas de que (Luis) Scola estará en los Juegos Olímpicos (de Tokio). Si se lo puso como objetivo, olvídense que lo cumplirá”, expresó el santafesino, retirado del seleccionado argentino, tras la anterior cita olímpica en Río de Janeiro 2016.

Scola, de 40 años, tenía previsto ser el capitán del equipo del DT Sergio Hernández en los JJ.OO. de Tokio, pautados originalmente- entre julio y agosto próximo.

Pero la suspensión de la cita deportiva, a raíz de la pandemia del coronavirus, abrió una suerte de compás de espera y el ala pivote del Olimpia Milano italiano todavía no se pronunció en forma tajante, respecto de su participación en Tokio, en caso de que los Juegos se disputen en 2021.

“Fui un privilegiado de poderme retirar cuando yo lo decidí”, aclaró el oriundo de Villa Gobernador Gálvez, de 40 años, en declaraciones a AM 630 Radio Rivadavia.

“Creo que podría haber seguido dos o tres años más, pero tomé la decisión correcta”, sostuvo el ex alero de Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia Sixers, todos de la NBA

Precisamente, en los Bulls, Chapu Nocioni pasó cinco temporadas (2004 a 2009) y vivió el “influjo” de la aureola que dejó Michael Jordan, el basquetbolista más reconocido de la historia, recordado hoy por la serie “The Last Dance”.

“A Michael Jordan lo conocí en Washington, hablamos un rato en el pasillo. Lo raro fue que él vino a saludarme a mí”, recordó el integrante del equipo campeón olímpico en Atenas 2004.